Free KO : une panne internet sur les Freebox dans toute la France

Free, oh désespoir ! Quand le trublion des télécoms se prend les pieds dans le câble, c'est toute une nation qui se retrouve débranchée.

Si vous êtes abonné Free et que vous lisez ceci sur votre téléphone en 4G, c’est probablement que vous avez été touché par LA panne. Oui, celle qui a fait planter les Freebox à travers tout l’Hexagone. C’est pour cela que votre Freebox affiche un code erreur certainement. Alors, on respire un bon coup, et on plonge dans les détails de ce bug géant qui a mis la France en mode avion forcé.

Au vu du chiffre, cela ressemble à une panne nationale. Est-ce que c’est lié à la panne informatique mondiale ? Pour le moment, nous n’avons aucune information à ce sujet.

Perso c'est internet totalement moi, la box bloque à l'étape 6. — HDKN Softpower (@MSoftpower) July 19, 2024

Free a communiqué sur une erreur qui touche le service de télévision, » suite à un incident technique ». Mais la panne nationale remontée massivement par les utilisateurs est plutôt un problème général d’accès internet. En tout cas, Free confirme que l’application Oqee TV ne fonctionne pas.

Pour aller plus loin

Codes d’erreur sur Freebox : leurs significations et comment y remédier

Les meilleures box internet du moment chez Free ADSL, Fibre Freebox Pop 29.99€ /mois 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir ADSL, Fibre Freebox Révolution Light 29.99€ /mois Découvrir Fibre Freebox Ultra Essentiel 39.99€ /mois 49.99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

Les meilleures box internet Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 24.99€ /mois 2 mois offerts Découvrir Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 19.99€ /mois 32.99€ Pendant 12 mois Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop Débit jusqu'à 5 Gb/s 230 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29.99€ /mois 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet