Freebox V8 POP : comment suivre et qu’attendre de la conférence Free

Après plusieurs mois de rumeurs, Free prépare une grande conférence pour ce mardi 7 juillet 2020. Voici comment suivre l'événement et ce que l'on peut en attendre.

C’est officiel, la presse a déjà été invitée. Free organise cette semaine une grande conférence au siège de sa maison mère Iliad. L’événement aura lieu ce mardi 7 juillet et pourra être suivi en direct.

Quand et comment suivre la conférence Free

Free a programmé le début de sa « #KeynoteFree » pour ce mardi 7 juillet 2020 à partir de 10 heures. Il sera possible de suivre toutes les annonces en direct sur Frandroid, mais aussi chez Free sur la page de live du FAI, ou sur YouTube directement avec le flux suivant.

Qu’attendre de l’événement ?

Toutes les sources s’accordent à dire que Free devrait dévoiler une nouvelle box lors de sa conférence, la fameuse Freebox V8 Pop que l’opérateur a promise il y a plusieurs mois et qui fait l’objet de rumeurs depuis. Il s’agirait d’une box milieu de gamme, remplaçant la Freebox Mini 4K au catalogue du fournisseur d’accès.

Sauf surprise, cette box devrait une nouvelle fois tourner sous Android TV et non avec un système d’exploitation développé en interne. Le débit de l’offre pourrait monter jusqu’à 2,5 Gbit/s, soit un peu plus que les 2 Gbit/s récemment annoncés par Bouygues Telecom.

Aujourd’hui, Free propose pas moins de 6 offres Freebox différentes, sans compter la Box 4G+ de l’opérateur. En plus des récentes Freebox One, Freebox Delta S et Freebox Delta, l’opérateur propose toujours la Freebox Révolution, la Freebox mini 4K et la Freebox Crystal.

La présentation de la Freebox POP sera peut-être, en tout cas on l’espère, l’occasion de faire le ménage sur ce catalogue devenu aussi confus que ceux des concurrents, autrefois ciblé par l’ex-« trublion ». Avoir une offre plus claire et des prix plus agressifs, c’était l’ADN de Free jusqu’à il y a peu.

Sauf surprise, la Freebox POP sera l’événement principal de cette conférence, mais l’opérateur pourrait faire d’autres annonces. Lors de la présentation de la Freebox Delta, Free avait notamment annoncé son partenariat avec Netflix pour intégrer le service de SVOD à ses nouveaux forfaits fixes. On peut notamment imaginer des annonces autour de l’intégration de la 5G dans la stratégie de Free, ou encore de nouveaux partenariats avec des services.