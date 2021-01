Free poursuivi par une association de consommateurs pour sa communication sur la 5G

L'association Familles rurales a décidé de poursuivre l'opérateur Free Mobile à propos de la 5G. En cause, une communication jugée « déloyale » laissant entendre que toutes les bandes de fréquence 5G sont équivalentes.

Ce jeudi, l’association Familles rurales a annoncé qu’elle attaquait Free en justice, comme le rapporte Univers Freebox. Selon l’association de défense des familles en milieu rural et périurbain, l’opérateur aurait communiqué de manière déloyale au sujet de son offre 5G.

Pour aller plus loin

Réseau 5G : déploiement, fonctionnement, usages et smartphones compatibles

L’association fait ici état du lancement de la 5G de Free Mobile, le 15 décembre dernier. L’opérateur avait alors annoncé que son forfait illimité passait à la 5G, sans frais supplémentaires. Néanmoins, alors que Bouygues Telecom, Orange et SFR ont lancé leur réseau 5G en s’appuyant sur la nouvelle bande de fréquence de 3,5 GHz, ce n’est pas le cas de Free. L’opérateur du groupe Iliad a en effet lancé son réseau 5G en se basant essentiellement sur les bandes de fréquences de 700 MHz, déjà utilisées pour son réseau 4G.

C’est justement cette utilisation des fréquences de 700 MHz — et non pas de celles à 3,5 GHz, plus rapides — que reproche l’association Familles rurales à Free. « La communication publiée par Free le 15 décembre 2020 pourrait être considérée comme étant constitutive de pratiques commerciales trompeuses dans la mesure où elle ne permet pas aux consommateurs de comprendre que toutes les 5G ne se valent pas », indique ainsi Familles rurales.

Un appel à davantage de régulation par le Gouvernement

Pourtant, Free, comme les autres opérateurs, a pu acquérir plusieurs bandes de fréquences autour de 3,5 GHz. L’opérateur profite ainsi d’un spectre de 70 MHz, comme Bouygues Telecom, contre 80 MHz pour SFR et 90 MHz pour Orange. Il a cependant décidé de ne pas l’utiliser pour le lancement de son réseau 5G. La bande des 3,5 GHz présente l’avantage de proposer une latence réduite et un débit plus rapide, mais a le défaut d’être moins pénétrante que celle des 700 MHz.

Familles rurales en appelle également au Gouvernement afin de pousser les différents opérateurs à mieux communiquer autour des différentes bandes utilisées par la 5G : « force est de constater que l’autorégulation escomptée n’aura pas été au rdv… »