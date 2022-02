Fujifilm : la carte SD de votre appareil photo sous macOS ? Un correctif arrive

Fujifilm a annoncé travailler sur une mise à jour du firmware pour ses appareils photo de séries X et GFX. Ce correctif devrait régler les problèmes de lecture de cartes SD observés sur macOS.

Un étrange problème affecte depuis plusieurs mois certains appareils photo Fujifilm. Sur macOS, la carte mémoire utilisée avec leur boîtier est impactée par un bug dans l’accès à certains fichiers. Comme le rapporte le site spécialisé Mac4Ever, le problème apparaît lorsque plus de 4096 photos sont contenues dans un seul et même dossier de la carte SD. Les vues prises après les 4096 premières sont alors confrontées à des problèmes de lecture.

Ce bug, rencontré majoritairement chez les utilisateurs de boîtiers Fujifilm appartenant aux séries X et GFX, est évoqué depuis mai 2021. Cette semaine, on apprend que Fujifilm est enfin sur le coup. Le constructeur nippon a assuré travailler sur un nouveau firmware, mais l’on ignore quand celui-ci sera déployé.

Un problème bien connu, en cours de résolution

Quoi qu’il en soit, Fujifilm prend enfin le taureau par les cornes. La marque a mis en ligne une page officielle recensant les modèles de boîtiers concernés par ce bug de firmware. On apprend ainsi que les GFX100, GFX100S, GFX50S II, X-Pro3, X-T4, X-S10, X-E4, X-T30 II et X100V sont touchés, au même titre que les GFX50S, GFX50R et X-T3 suivant la version du firmware installée.

« Pour éviter l’impact de cette incompatibilité, Fujifilm développe actuellement un correctif de firmware qui limitera le nombre de fichiers pouvant être écrits dans un seul dossier », explique Fujifilm. « Ce correctif devrait bientôt être disponible en téléchargement gratuit pour les utilisateurs des séries X et GFX », poursuit la marque sans en dire plus.

En attendant l’arrivée de cette mise à jour du firmware, le fabricant recommande de créer un nouveau dossier lorsque le seuil des 1000 clichés est atteint au sein du premier. Plus accessoirement, Fujifilm rappelle aussi qu’une perte de fichiers peut intervenir sur les cartes SD qui n’auraient pas été correctement éjectées au préalable.

