Malgré la promesse de Fujifilm, l’appareil photo phare de la marque est toujours introuvable

Les acheteurs du Fujifilm X100VI se plaignent qu'Amazon a annulé leurs précommandes après des mois d'attente. Fujifilm ne semble malheureusement pas être en capacité d'accélérer la production de son appareil phare.

Annoncé en grande pompe en février dernier, le Fujifilm X100VI est toujours en rupture de stock, bien que Fujifilm ait déclaré avoir résolu les problèmes d’approvisionnement de l’appareil. En réaction, plusieurs revendeurs, comme Amazon, commencent à annuler les précommandes de certains clients.

Une offre qui n’arrive pas à suivre la demande

Fujifilm semblait pourtant avoir tiré des leçons du succès de ses précédents modèles… force est de constater que ça n’est pas le cas. L’annonce s’est faite en février 2024, mais le Fujifilm X100VI est toujours en rupture de stock. Lors d’une session de questions-réponses organisée pour les résultats de l’exercice financier de l’entreprise, les responsables de Fujifilm ont déclaré faire leur possible pour assurer les stocks de leur nouvel appareil. Appuyant au passage que la pénurie dont est victime l’appareil n’est pas volontaire.

Aujourd’hui, certains revendeurs comme Amazon n’ont pas d’autres choix que d’annuler les précommandes faites par leurs clients, ne pouvant leur assurer que ces dernières leur parviendront. Dans une capture d’écran fournie par FujiAddict, on observe que le message d’annulation d’Amazon fait suite à une précommande passée en avril dernier. On apprend, du côté de Fujifilm, que l’entreprise produit autant de X100VI qu’elle le peut, les livrant aussitôt à ses clients et revendeurs. Pour information, la firme annonce produire 15 000 unités du X100VI par mois, environ deux fois plus que son prédécesseur direct. Une augmentation jugée insuffisante. La colère gronde sur certains forums, des messages récents publiés par des utilisateurs de Reddit sur le r/Fujifilm indiquent que leurs précommandes ont une date de livraison estimée entre 10 mois et un an après avoir été passées. Fujifilm semble réitérer le même scénario que pour son précédent modèle, le X100V.

L’influence au cœur de la pénurie

La série des appareils Fujifilm X100 s’est lancée il y a maintenant près de 15 ans. Avec un look rétro embarquant du matériel de qualité, cet appareil compact à capteur APS-C à su trouver son public malgré un prix avoisinant les 2 000 euros. Le modèle s’est envolé avec sa cinquième itération qui a été propulsée par différents créateurs de contenus en ayant fait leur marque de fabrique. Un succès imprévu qui peut expliquer en partie pourquoi la marque semble dépassée.

Malgré les attentes que peut générer cet appareil, il n’est pas le seul de chez Fujifilm qui pourrait vous séduire, la marque ayant annoncé deux nouveaux formats pour un prix attractif avec un look tout aussi rétro.