Vous n’avez pas besoin d’une montre récente pour courir, voilà la plus populaire

La plateforme Strava a révélé quelle était la montre de sport la plus utilisée en 2023 pour la course à pied... un modèle sorti il y a neuf ans.

Ce début d’année 2024 est certes placé sous le signe de la prospection et des tendances à venir, notamment avec le CES de Las Vegas, mais c’est également l’occasion pour les entreprises de faire le bilan de l’année passée. Du côté de Strava, cela s’organise dans un rapport détaillé de l’utilisation de la plateforme tout au long de l’année dernière.

Le réseau social dédié au suivi d’activité sportive a ainsi partagé un long rapport riche en information dans lequel on découvre notamment quels sont les segments les plus parcourus, à quel point le vélo a connu un essor, quels sont les sports privilégiés par telle ou telle catégorie d’âge dans le monde, mais également quelques données concernant les équipements des sportifs.

La montre la plus utilisée est sortie il y a neuf ans

On y découvre ainsi que la montre de sport la plus utilisée pour aller courir en 2023 et enregistrer ses sessions d’entraînement est un modèle Garmin qui date de… fin 2015. Il s’agit de la Forerunner 235, une montre qui a connu entre temps rien de moins que trois modèles qui lui ont succédé : la Forerunner 245, la Forerunner 255 et la Forerunner 265. Outre son excellent rapport qualité-prix (on la trouvait à 350 euros au lancement et elle s’affiche désormais à 150 euros) la montre n’a pas trop à rougir par rapport aux modèles actuels. Elle était équipée d’un écran MIP transflectif de 215 x 180 pixels, d’une autonomie de 9 jours, du suivi de la fréquence cardiaque grâce à un capteur Garmin Elevate et d’un suivi GPS et Glonasss sur une seule bande de fréquences.

Finalement, les modèles plus récents ont surtout ajouté le suivi double-bande L1+L5, un cardiofréquencemètre plus précis et quelques données supplémentaires comme la variabilité de la fréquence cardiaque ou des mesures liées aux dynamiques de course.

Du côté du vélo, là aussi c’est Garmin qui emporte la mise concernant les compteurs avec le modèle Garmin Edge 530, lancé au printemps 2019.

L’étude publiée par Strava est d’autant plus intéressante que le réseau social est l’application de sport la plus utilisée au monde avec plus de 120 millions d’utilisateurs. Strava a également enrichi ses propres données d’un sondage réalisé auprès de 6990 personnes. De quoi aller plus loin et tenter de s’approcher au plus près de données représentatives.