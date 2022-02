Google : cette super idée pour l’écran verrouillée du smartphone n’a jamais vu le jour

Découvrez une fonction très pratique pour les écrans verrouillés de nos smartphones sur laquelle Google a travaillé pour Android 11, sans jamais la tester auprès du public.

Il y a de belles idées qui ne se concrétisent malheureusement jamais. Google nous fournit une nouvelle preuve de cette affirmation. Grâce à une source « de confiance », Android Authority a pu découvrir une fonction bien pratique préparée par le géant du web dans le cadre d’Android 11, mais jamais déployée au grand public.

Google songeait en effet à rendre les écrans verrouillés et l’Always-on Display de nos smartphones plus intelligents. Android Authority partage en effet quelques images où l’on peut voir une sorte de déclinaison du widget « At a glance » — « en un coup d’œil » — des Pixel.

Un aperçu de la fonction abandonnée par Google

Dans un coin de l’écran d’accueil, ce widget permet essentiellement de voir l’heure, la date et la météo, mais il peut aussi et surtout livrer des informations pertinentes en fonction du lieu et du moment dans la journée (infos sur la circulation, détails sur votre prochain vol, etc.).

C’est un peu la même idée que l’on retrouve pour l’option abandonnée de Google. Celle-ci se présentait en effet sur l’écran éteint ou verrouillé comme un widget indiquant l’heure, la date, la météo… et une tuile indiquant le contexte dans lequel se trouve l’utilisateur. Dans un visuel, on peut ainsi lire la mention « Bonne nuit » (voir image en Une de cet article).

En regardant les images, tout porte à croire qu’il fallait appuyer sur la tuile en question pour déployer un écran rempli de fonctions rapides dédiées à la situation décrite. Par exemple, en cliquant sur « Bonne nuit », sans se déverrouiller, le smartphone propose un contrôle pratique sur les lumières connectées de la maison, sur le thermostat ou encore la caméra de surveillance. On voit aussi des raccourcis pour paramétrer l’heure du réveil ou jouer des bruits blancs afin de s’endormir.

Plusieurs écrans contextuels prévus

Android Authority souligne qu’il semble logique de devoir appuyer sur une tuile pour déployer tout ce menu. Autrement, la fonction aurait été néfaste pour la batterie et la préservation de la dalle du smartphone. Laisser des éléments s’afficher trop longtemps sur un écran verrouillé ou éteint n’est jamais bon.

D’autres exemples en image montrent comme cette fonction abandonnée proposait aussi des écrans contextuels différents selon si l’utilisateur porte un casque (avec une sélection de morceaux), se trouve dans une gare (avec des informations sur son trajet) ou fait ses courses dans un supermarché (avec une liste de courses et un raccourci Google Pay).

Google avait commencé à coder cette fonctionnalité, mais n’a jamais lancé de prototype en test. Impossible de savoir ce qui a bloqué le déploiement d’une telle fonctionnalité avec certitude. Chacun pourra toutefois y aller de sa petite hypothèse.

