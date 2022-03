Google Home : voici la nouvelle interface pour contrôler vos appareils connectés

Le centre de contrôle de l'application a été légèrement repensé, permettant notamment d'intéragir plus simplement avec des appareils connectés. Ainsi, il est désormais plus pratique de contrôler le volume d'une enceinte ou de régler la luminosité d'une ampoule.

L’application Google Home est très pratique, notamment car elle offre un véritable centre de contrôle domotique dans une interface unique, peu importe les services et marques de vos appareils connectés. Bien qu’elle soit fréquemment mise à jour, notamment avec une amélioration récente de la fonction télécommande pour Android TV, l’interface de contrôle des appareils connectés n’a que très peu évolué ces dernières années.

Une interface repensée

Conscient de son retard, Google a rafraichi l’interface de l’application. Comme le souligne XDA Developers, la nouvelle interface s’inspire de l’écran de contrôle d’Android 11 et remplace désormais les imposantes icônes par des tuiles.

Cette mise à jour permet notamment de contrôler vos appareils plus rapidement, grâce à des icônes plus larges et plus interactives. En effet, il est désormais possible de glisser son doigt sur une tuile pour contrôler la luminosité d’une ampoule ou le volume d’une enceinte. Une nouvelle interaction permet désormais d’effectuer un appui long pour réaliser des actions complémentaires. Dans tous les cas, il reste bien entendu possible de réaliser un appui bref sur une tuile pour accéder à l’écran de contrôle classique.

De nouvelles options de vie privée

Afin de garantir le respect de la vie privée de ses utilisateurs, Google a également simplifié l’accès à ces paramètres. Il est désormais plus simple d’agir sur vos préférences de détection d’intrusion, mais également votre historique d’activité.

Une disponibilité globale

Cette nouvelle interface est en cours de déploiement sur les appareils Android et iOS. Bien qu’elle ne soit pas encore disponible pour tous, vous pourrez en profiter au cours des prochains jours via une simple mise à jour.

