Google Pixel 7 et 7 Pro : les prix n’augmenteraient pas, du moins aux États-Unis

Aux États-Unis, les prix des Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro n'augmenteraient pas par rapport à ceux des modèles de la précédente génération. Reste à savoir si l'Europe aura droit au même traitement.

Les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro sauraient-ils résister à la hausse des prix ? Évitons de crier victoire trop tôt. Toutefois, les nouvelles rapportées par Artem Russakovskii d’Android Police sur Twitter donnent un petit espoir en amont de la conférence qui se tiendra le 6 octobre prochain.

Pixel 7 Pro, codenamed Cheetah, will cost $899, available in Obsidian, Hazel, and Snow colors. pic.twitter.com/sNhZzuEJxT — Artem Russakovskii 🇺🇦 (@ArtemR) September 22, 2022

Une source à qui il accorde une confiance totale a pu mettre la main sur les tarifs supposés des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Celle-ci s’appuierait sur des documents internes de la chaîne de distribution Target. On découvre ainsi que les prix en dollars américains des deux futurs smartphones de Google n’évolueraient pas par rapport à ceux de la précédente génération.

En effet, il faudrait compter 599 dollars pour le Pixel 7 et 899 dollars pour le Pixel 7 Pro. L’année dernière, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro démarraient respectivement aux mêmes prix. En un sens, cela semble assez logique puisque les prochains appareils n’augurent pas de changements majeurs par rapport à leurs prédécesseurs malgré l’arrivée d’une nouvelle puce Google Tensor G2.

Quid des prix en euros des Pixel 7 et 7 Pro ?

Et si les prix n’augmentent pas aux États-Unis, ils ne devraient pas augmenter en France non plus, n’est-ce pas ? Ce n’est pas si simple. La France et l’Europe font face à une forte inflation de l’euro qui provoque l’augmentation des prix des produits tech (entre autres choses). En effet, à cause de la parité euro-dollar (1 euro = 1 dollar), les produits importés des États-Unis tendent à coûter plus cher qu’auparavant.

Tout va donc dépendre de la politique commerciale de Google. La firme va-t-elle maintenir les mêmes prix en euros au risque de réduire ses marges sur le Vieux Continent ? Si tel est le cas, et en se basant sur les tarifs des Pixel 6 et 6 Pro, on aurait un Pixel 7 à 649 euros TTC et un Pixel 7 pro à 899 euros TTC. Sinon, il faut se préparer à une hausse. Pour rappel, les précommandes ouvriront le 6 octobre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.