Google Pixel 7 et 7 Pro : la date de début des précommandes est déjà révélée

Le jour où les Google Pixel 7 et 7 Pro seront présentés officiellement coïncide avec l'ouverture des précommandes pour ces smartphones.

Décidément, les Google Pixel 7 et 7 Pro n’entretiennent pas réellement le mystère à mesure que leur présentation officielle approche. On sait en effet que les deux smartphones seront présentés le 6 octobre 2022. Or, la marque veut d’ores et déjà effacer un petit doute que d’aucuns auraient pu encore avoir. La date de la conférence coïncide avec l’ouverture des précommandes.

Autrement dit, dès le 6 octobre, vous pourrez précommander votre Google Pixel 7 ou Google Pixel 7 Pro. C’est en effet ce que l’on peut lire dans une vidéo promotionnelle publiée par la firme de Mountain View sur YouTube.

Google Pixel 7 : plus beaucoup de secrets

À partir de la 26e seconde, en petits caractères, on peut en effet lire que les précommandes démarrent le 6 octobre 2022. Vous noterez au passage que, pendant la quasi-totalité de la vidéo, le Google Pixel 7 Pro est flouté. Fait intrigant, puisque son design a déjà été dévoilé officiellement par le constructeur.

Il s’agit sans doute d’une petite plaisanterie de la part de Google pour se moquer du fait qu’il n’y a en effet plus grand-chose à révéler concernant les prochains smartphones. En réalité, on attend surtout de découvrir les prix des Pixel 7 et 7 Pro.

Sachez aussi que la puce maison Google Tensor G2 a récemment révélé son nom, mais elle n’augure pas un énorme gain de puissance. Enfin, si les smartphones seront sans doute les stars de l’événement, la montre Google Pixel Watch sera également dévoilée à cette occasion.

