Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro : ne vous attendez pas à un gain de performances phénoménal

Un développeur pense avoir mis la main sur les détails techniques de la nouvelle puce Tensor G2, attendue sur les prochains Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce processeur ne serait pas une révolution en soi.

Le 6 octobre prochain, Google tiendra sa conférence Made by Google afin d’y présenter toute une flopée de nouveaux produits. Parmi eux, les tant attendus Pixel 7 et Pixel 7 Pro, qui se révèlent doucement, mais sûrement au gré des fuites et autres indiscrétions. La dernière en date concerne leur nouveau processeur, le Google Tensor G2.

Le développeur Kuba Wojciechowski pense avoir mis la main sur les détails techniques de la puce, via un fichier déniché sur Geekbench correspondant à un prétendu Pixel 7 Pro. Plusieurs enseignements peuvent être tirés des éléments avancés. En premier lieu, et en se basant sur les informations publiées, la Tensor G2 ne serait pas une révolution en soi.

Ce SoC pourrait emprunter la même configuration que le Tensor premier du nom, avec deux cœurs hautes performances Cortex-X1, deux autres cœurs intermédiaires Cortex-A76 et enfin quatre cœurs Cortex-A55 à très faible consommation. Mais alors, où se situeraient vraiment les différences ?

First of all, the full data file reveals the model of the big cores. The model ID is 3396/0xD44, which corresponds to a Cortex-X1 [3], just like last year. Together with the A55 core leak, we can safely assume that the config has not changed and it’s still 2xX1 + 2xA76 + 4xA55. pic.twitter.com/iqh8N1ehR0

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) September 16, 2022