Google Pixel 7 : une nouvelle vidéo pour l’admirer sous tous les angles

Google n'en a plus rien à faire des leaks et diffuse une nouvelle vidéo de présentation de son Pixel 7.

La date de présentation du Pixel 7 est fixée au 6 octobre. À une semaine de cet évènement, Google continue son matraquage marketing et diffuse de nouvelles informations sur sa nouvelle génération de smartphones. Cette fois-ci, il s’agit d’une vidéo intitulée « The Design of Google Pixel 7 » (« Le design du Google Pixel 7 »). Elle fait suite à une vidéo publiée deux jours plus tôt et présentant le Google Pixel 7 Pro.

Sur ces vidéos, on n’aperçoit pas de grande nouveauté esthétique. Dos en verre brillant, module photo traversant toute la largeur du téléphone… tous les éléments des Pixel 6 sont de retour. Rappelons tout de même que l’écran du Pixel 7 devrait réduire un peu, passant de 6,4 à 6,3 pouces selon les rumeurs.

Ces vidéos permettent en outre de (re)découvrir les coloris de ces deux smartphones : noir, blanc ou vert pour le Pixel 7, noir, blanc ou gris pour le Pixel 7 Pro. On ne sait pas encore si toutes ces teintes seront accessibles en France, leur disponibilité étant généralement dépendante du marché.

Sans plus attendre, voici donc les deux vidéos :

Frandroid vous fera évidemment suivre la conférence Made by Google du 6 octobre en direct sur Twitch et Frandroid.com. Ce sera l’occasion de découvrir non seulement ces deux téléphones, mais aussi la Pixel Watch.

