Pixel 7 et Pixel 7 Pro : voici les points forts sur lesquels Google va insister

Deux vidéos promotionnelles de Google en fuite montrent quels points forts des Pixel 7 et Pixel 7 Pro la marque mettra en avant. Entre autres choses, un mode macro sera au programme pour le modèle Pro.

Décidément, plus les jours passent, moins les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro arrivent à garder des secrets. Le leaker SnoopyTech dévoile en effet, avant l’heure, deux vidéos publicitaires, une pour chaque modèle. Rappelons qu’ils seront présentés le 6 octobre prochain.

Ces clips seront a priori diffusés à la télévision ou sur le web et présentent évidemment les Pixel 7 et 7 Pro avec un ton mélioratif. C’est donc l’occasion de découvrir quels seront les points forts que Google voudra mettre en avant sur ses futurs smartphones.

La vidéo promouvant le Pixel 7 Pro est sans doute la plus intéressante, puisqu’elle met en avant deux fonctionnalités photo qui devraient lui être exclusives : « Macro Focus » et « Super Res Zoom ».

L’option « Macro Focus » promet de vous laisser prendre des photos de très près pour voir un maximum de détails. On voit un exemple d’utilisation dans la publicité avec un cliché d’une rose perlée de gouttes d’eau. Cependant, la définition de la vidéo n’est pas assez bonne pour qu’on puisse vraiment se faire une idée sur la qualité de l’image.

Le Google Pixel 7 Pro pourrait exploiter son téléobjectif pour cette fonction. Cependant, le téléphone devrait profiter d’un autofocus sur son ultra grand-angle. Il est donc plus probable que ce soit à travers cette caméra-là que le mode macro opère. C’est habituellement la solution préférée par les smartphones haut de gamme.

Le « Super Res Zoom », lui, exploite évidemment le téléobjectif. La promesse est de pouvoir faire des grossissements photo tout en maintenant une grande qualité d’image. Rien de bien nouveau de ce côté-là.

And last, but definitely not least, the normal Pixel 7: That's it pic.twitter.com/QofDfp7lfw

— SnoopyTech (@_snoopytech_) October 2, 2022