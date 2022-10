La nouvelle sonnette connectée de Google n’est pas encore sortie qu’elle est déjà en magasin

Alors que l'événement Made by Google va se dérouler dans quelques jours avec la présentation de nouveaux produits, l'un d'entre eux a été aperçu en magasin. Un internaute a trouvé la nouvelle Nest Doorbell en vente : de quoi connaître son prix et ses améliorations.

Ce 6 octobre, Google va tenir sa conférence Made by Google et on attend des annonces du côté de la maison connectée, en plus des Pixel 7 et 7 Pro et de la Pixel Watch. Parmi eux, on trouve une sonnette connectée Nest filaire, évolution de la Nest Doorbell sortie l’année dernière. Elle a été aperçue en magasin, dans les rayons et en vente, alors qu’elle n’a même pas été annoncée.

La Nest Doorbell dans les rayons avant même son annonce

C’est un lecteur de 9to5Google qui a envoyé une photo du produit en vente dans un magasin Best Buy aux États-Unis. L’emballage est le même que pour la Nest Doorbell, exception faite de la mention de la batterie qui n’est plus présente, de la mention « 2e génération » et de l’inscription « filaire ».

Deux coloris ont été repérés dans le magasin, à savoir du blanc et du gris foncé. Le média anglophone s’attend aussi à d’autres couleurs comme le vert foncé et le beige, disponibles sur la première génération de cet objet connecté.

Un produit malheureusement pas (encore) commercialisé

Le prix américain de la deuxième Nest Doorbell est de 179,99 dollars, ce qui équivaut au modèle précédant fonctionnant sur batterie. Malheureusement pour le lecteur, il n’a pas pu l’acheter. « Le système de caisse de Best Buy empêche malheureusement tout achat puisqu’il s’agit encore d’un produit non commercialisé », rapporte 9to5Google. Le gérant du magasin lui a déclaré que cette sonnette devrait sortir ce mardi 4 octobre.

Mis à part le fonctionnement filaire, cette nouvelle version ne devrait pas changer grand-chose par rapport à la Nest Doorbell originelle. On peut cependant s’attendre à l’arrivée de l’enregistrement en continu 24/7, mais pas spécialement d’amélioration de la qualité d’enregistrement. Quant au design, les lignes seront à peu près les mêmes ; cette sonnette sera plus petite, mais plus épaisse que sa grande sœur.

D’autres produits devraient être annoncés ce jeudi 6 octobre par Google, comme le Nest Wi-Fi Pro, évolution de son premier routeur.

