Comment Google Chrome va vous aider à faire de bonnes affaires

Dans une mise à jour prochaine, Google Chrome va apporter quelques nouveautés, comme un traqueur de prix pour faire quelques économies, mais aussi une barre latérale pour vous aider dans vos recherches.

Google veut vous faire faire quelques économies avec Chrome

Chrome ajoute un traqueur de prix directement dans son navigateur web. Ce n’est pour autant pas un comparateur de prix puisque sur un site marchand, on ne pourra pas directement comparer les prix avec ceux d’autres sites. Mais l’on pourra suivre le prix d’un produit en particulier auprès de plusieurs e-commerçants. La page sur laquelle on a configuré le suivi sera ajoutée aux favoris dans le dossier « Autres Favoris ».

C’est Google qui alertera par mail d’une baisse de prix, peu importe le site. Il sera nécessaire de connecter son compte Google au navigateur pour en profiter. Le suivi pourra bien entendu être désactivé à tout moment.

Comment suivre le prix d’un produit sur Chrome

Google a déjà détaillé la marche à suivre pour utiliser cette fonctionnalité.

Accédez à une boutique en ligne et trouvez un produit que vous souhaitez suivre. Cliquez sur « Suivre le prix » dans la barre d’adresse. Cliquez sur « Suivre le prix » pour commencer à suivre l’article. Les e-mails de baisse de prix seront envoyés au compte Google auquel vous êtes connecté. Pour arrêter le suivi d’un produit, cliquez sur « Suivi du prix » dans la barre d’adresse puis sur « Annuler le suivi ».

Les autres nouveautés de Chrome 108

En plus de cela, Chrome ajoute un panneau latéral accessible via la barre URL. Ainsi, lorsque vous effectuerez une recherche Google et que vous cliquerez sur l’un des liens proposés, vous pourrez afficher, dans un volet latéral, les autres résultats de votre recherche. Cela se veut plus commode pour comparer plusieurs pages entre elles.

Si l’on clique sur un autre résultat via cette barre, celui-ci s’ouvrira dans un nouvel onglet. De quoi éviter l’ouverture d’un nouvel onglet pour chaque résultat de recherche que l’on souhaite consulter ou de devoir sans cesse retourner en arrière dans sa navigation. On ne sait cependant pas si cette fonction peut être utilisée avec d’autres moteurs de recherche que Google.

Pour le moment, la mise à jour vers la version 108 sur navigateur de Google n’est pas disponible pour le grand public, mais le déploiement ne devrait plus tarder.

