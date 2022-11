Pixel 7 Pro versus Pixel 6 Pro : qu’est-ce qui change ?

Pixel 7 Pro ou Pixel 6 Pro ? Le choix peut s'avérer cornélien. Voici un petit résumé des différences majeures entre les deux modèles les plus équipés de Google.

Source : Frandroid

Le nouveau Pixel 7 Pro est très proche de son prédécesseur, ce qui peut amener à hésiter entre les deux téléphones. Après le résumé des différences entre les Pixel 7 et Pixel 6, voici toutes les différences notables entre les deux modèles les plus chers.

Design : mieux fini

Dans l’ensemble, le design du Pixel 7 Pro reprend les bases posées par le Pixel 6 Pro, mais en y ajoutant un peu de finition, notamment sur le bloc photo arrière qui devrait mieux vieillir avec sa finition aluminium et ses arêtes plus arrondies. Au-delà de ça, les deux téléphones conservent peu ou prou les mêmes dimensions et le Pixel 7 Pro gagne deux grammes. Pas de quoi sentir une différence notable en main donc.

L’écran ne bouge pas d’un iota, vous gardez la dalle Oled LTPO QHD+ de 6,7 pouces avec son format 19,5:9. Le son spatial a aussi été ajouté, permettant une expérience audiovisuelle un peu mieux finie.

La seule différence esthétique importante concerne les couleurs. En effet, le Pixel 6 Pro intégrait une solution bicolore avec une nuance un peu plus claire au-dessus du bloc photo. Ce n’est plus le cas sur le Pixel 7 Pro. Également, les tranches du Pixel 7 Pro sont désormais colorées là où elles étaient noires sur le Pixel 6 Pro.

L’USB-C présent sur le Pixel 7 Pro est aussi plus performant puisqu’il s’agit d’un 3.2 de 2e génération contre 3.1 de 1ʳᵉ génération sur le Pixel 6 Pro. Concrètement, cela veut dire que vous passez d’un débit de 5 Gbits/s à 10 Gbits/s.

Photo : des options en plus

Sur la partie photo, le Pixel 7 Pro intègre de nombreux avantages. Le premier d’entre eux est la capacité à utiliser le Zoom super Res de Google, et donc d’aller chercher un X30 numérique. Ajoutons que le téléobjectif offre un zoom optique plus important sur le Pixel 7 Pro, puisqu’il propose du X5 là où le Pixel 6 Pro s’arrêtait à X4. L’ultra grand-angle possède également un angle de vue plus important avec 125,8 degrés contre 114 degrés sur le Pixel 6 Pro.

En revanche, la caméra selfie perd quelques pixels sur le Pixel 7 Pro puisqu’elle passe d’un capteur 11,1 Mpx à 10,8 Mpx. L’angle de vue est aussi réduit, on passe de 94° à 92,8°. Rien de scandaleux non plus donc. En vidéo, vous noterez aussi quelques ajouts comme le flou cinématique ou encore la vidéo en HDR 10 bits. Dernier point, le mode macro avec sa mise au point très proche du sujet est réservé au Pixel 7 Pro.

Performances : un peu plus de puissance

Différence notable, le Pixel 7 Pro intègre la puce Google Tensor G2, là où le Pixel 6 Pro s’arrête au Tensor 1. En pratique, il s’agit en réalité de la même puce légèrement overclockée. Les différences en benchmarks ne sautent pas aux yeux :

Modèle Google Pixel 7 Pro Google Pixel 6 Pro AnTuTu CPU N/C 101893 AnTuTu GPU N/C 194053 AnTuTu MEM N/C 80918 AnTuTu UX N/C 101899 PC Mark 3.0 11317 11217 3DMark Wild Life 6012 5836 3DMark Wild Life framerate moyen 36 FPS 34 FPS 3DMark Wild Life Extreme 1822 N/C 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 10.90 FPS N/C GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 48 / 13 FPS 25 / 27 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 53 / 57 FPS 31 / 55 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C 74 / 105 FPS Geekbench 5 Single-core 990 1027 Geekbench 5 Multi-core 2669 2760 Geekbench 5 Compute 4601 N/C Lecture / écriture séquentielle 1328 / 236 Mo/s 1197 / 207 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 40972 / 52167 IOPS 31516 / 48555 IOPS AnTuTu 9 N/C 478763 Voir plus de benchmarks

Précisons qu’en jeu, le Pixel 7 Pro nous a paru particulièrement peu à l’aise (ce que Google confirme et assume), tout comme le Pixel 6 Pro. N’attendez pas d’améliorations sur ce point.

Sur la partie logicielle en revanche, deux points sont à noter. Le VPN intégré à Google One devrait être gratuit pour les acheteurs de Pixel 7. Pour rappel, cette fonctionnalité est prévue pour décembre 2022. En outre, l’achat d’un téléphone plus jeune d’un an vous donne généralement accès à une année de mises à jour supplémentaire. Ici, le Pixel 7 Pro ira jusqu’à Android 16 tandis que le Pixel 6 Pro s’arrêtera à Android 15.

La capacité de la batterie se révèle être la même, 5000 mAh, mais Google semble avoir mieux optimisé son Pixel 7 Pro. En effet, celui-ci offre un mode ultra économiseur de batterie de 72 heures contre 48 h sur le 6 Pro.

Autre détail important, le Pixel 7 Pro offre des variantes de quantité de stockage là où le Pixel 6 Pro était bloqué à 128 Go.

Lequel faut-il prendre ?

Vous l’aurez compris, sans chamboulement absolu, le Pixel 7 Pro intègre de nombreuses petites améliorations à la formule du Pixel 6 Pro. Ce dernier reste néanmoins pertinent pour celles et ceux qui cherchent un téléphone premium à un prix un peu plus contenu. En effet, le Pixel 6 Pro neuf se négocie 799 euros contre 899 euros pour son successeur. Mais il est à noter également que le Pixel 6 Pro se trouve sans doute en version reconditionnée à des prix encore un peu plus intéressants.



au meilleur prix ? Où acheter Le Google Pixel 7 Pro au meilleur prix ?



au meilleur prix ? Où acheter Le Google Pixel 6 Pro au meilleur prix ?

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.