Le Google Pixel 7 est imbattable en photo sur sa gamme de prix selon DXOMARK

Le Google Pixel 7 obtient le meilleur score en photo chez DXOMARK parmi les smartphones sur le même segment de prix.

Nous avons beaucoup apprécié le Google Pixel 7 lancé à 649 euros. Parmi les points positifs cités, nous affirmions notamment qu’il produisait « les meilleures photos à ce prix ». Un constat partagé par le laboratoire DXOMARK. Celui-ci a en effet publié ses conclusions sur les performances photo de ce smartphone.

Résultat : le Google Pixel 7 s’arroge la première place chez DXOMARK dans son segment. Le téléphone obtient en effet le score de 140. À titre de comparaison, dans le classement général (toutes gammes de prix confondues), le Huawei Mate 50 Pro est leader avec une note de 149 et il est secondé par le Google Pixel 7 Pro qui marque 147 points.

Le verdict de DXOMARK sur le Google Pixel 7

Le Pixel 7 classique, lui, se positionnera en dixième position quand le laboratoire publiera les résultats sur son site — à l’heure où nous publions cet article, seul un communiqué de presse a été envoyé.

Avec un score global de 140, le Google Pixel 7 a fourni une excellente performance d’appareil photo pour son segment, surpassant son prédécesseur le Google Pixel 6. En effet, le Pixel 7 s’est révélé être un bon appareil pour prendre des photos et des vidéos avec des amis et de la famille, atteignant presque le meilleur score dans le scénario d’utilisation Amis & Famille. L’appareil s’est particulièrement distingué dans la photographie de portrait, offrant un joli rendu des tons de peau, un bon contraste, une exposition et un autofocus précis, ainsi qu’une large plage dynamique dans la plupart des conditions testées. L’appareil a également obtenu de bons résultats en vidéo où il a montré une stabilisation vidéo efficace, que l’appareil soit utilisé en déplacement ou non.

DXOMARK affirme par ailleurs que le Pixel 7 réussit à offrir une expérience photo similaire à celle du Pixel 7 Pro pourtant plus cher, « sauf dans les cas d’utilisation de zoom et de gros plan ». Pour le zoom, il faut en effet rappeler que le modèle non Pro n’a pas de téléobjectif. Pour le second point, le laboratoire spécialisé évoque une différence de conception sur l’ultra grand-angle qui ne lui permet pas de faire les mêmes clichés en macro.

Le Google Pixel 7 est passé sur le billard pour d’autres domaines. Le smartphone brille ainsi aussi sur la partie écran avec un score de 140 également (1er de son segment). En revanche, avec des résultats de 123 et 98, il se positionne respectivement aux 10e et 17e rangs des smartphones de la même gamme tarifaire sur l’audio et la batterie.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.