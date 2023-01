Pour préparer sa Pixel Tablet, Google optimise un peu plus Discover sur tablette

Depuis la dernière conférence Google I/O, le fabricant de la future Pixel Tablet optimise par petites touches l'expérience de l'application Google sur les tablettes tactiles. La fonction Discover de Google a droit à une nouvelle disposition, avec davantage de contenus affichés.

L’année dernière, lors de la Google I/O, le géant du web avait levé le voile sur la Pixel Tablet, une tablette tactile très attendue, qui fait partie de nos attentes pour Google en 2023. Depuis, Google met à jour ses applications sur les tablettes, on imagine que c’est pour peaufiner l’expérience utilisateur de son futur modèle. C’est au tour de Discover (anciennement Google Feed), la fonction de découverte de contenus de l’application Google, d’avoir droit à quelques modifications.

Trois colonnes d’articles dans Google Discover

Le changement le plus notable concerne le flux d’articles : s’il n’y avait jusque-là que deux colonnes, Discover passe désormais à trois. Si les titres des articles de presse sont à peu près de la même taille qu’auparavant, ce n’est pas le cas des images d’illustration qui sont un peu plus petites.

Google Discover avant la mise à jour // Source : 9to5Google Google Discover après la mise à jour // Source : 9to5Google

Aussi, les articles étaient contenus dans une seule case : dorénavant, chacun est stocké dans une sorte de carte. Si la largeur est identique, la hauteur n’est pas la même selon les lignes. Seule nouveauté qui manque à l’appel : le style Material You, fonctionnalité apparue sur Android 12 et qui permet de synchroniser les couleurs de l’application à celles du fond d’écran.

Une expérience Google Discover légèrement différente sur la Pixel Tablet

Selon le média 9to5Google, qui a repéré les changements effectués par Google, l’expérience de Discover sur la Pixel Tablet pourrait ne pas être entièrement similaire. On pourrait voir l’apparition de rangées de suggestion de médias « issus de vos applications », comme Google TV.

On peut aussi imaginer des contenus des services de SVoD, voire de cloud gaming affichés dans cette section. On peut aussi penser que Material You ferait enfin son arrivée, ce qui rendrait la Pixel Experience d’autant plus cohérente.

