Si vous avez un Google Pixel 6 ou Pixel 7, ne regardez pas cette vidéo

On se passerait bien de ces bugs, même s'ils sont drôles. En effet, une vidéo YouTube fait redémarrer les Pixel 6 et 7.

Des PC qui redémarrent après un bug, le fameux Blue Screen of Death (BSoD) sur Windows, on connaît tous ça. Sur smartphone, c’est bien plus rare. Il y a quelques exceptions, dont ce bug qui touche les Pixel 6 et 7.

Comme on peut le lire sur Reddit, le smartphone redémarre dès qu’une certaine vidéo YouTube est visionnée. On a pu tester ça, et c’est effectivement le cas. Il n’y a pas d’avertissement préalable, les données non enregistrées seront perdues. Bref, si vous lancez la vidéo en question -ci-dessous), vous êtes prévenus. Il faut la lancer en qualité 4K et avec du HDR.

On vous déconseille de tenter l’expérience

Attention tout de même, selon les témoignages, le smartphone ne fonctionne pas parfaitement après avoir redémarré. Certains services sont perturbés, nous vous déconseillons de tenter l’expérience. La raison de l’erreur est actuellement inconnue. Sur Reddit, certains utilisateurs soupçonnent une erreur dans le traitement HDR par le SoC Google Tensor du smartphone.

Ce n’est pas une première du genre. Trois ans auparavant, il y avait des problèmes avec l’affichage de certains fichiers arrière-plans sur l’écran d’accueil d’Android. À cette époque, les smartphones Pixel et Samsung étaient concernés, le problème était dû à une erreur dans le traitement des fichiers HDR.

Google n’a pas encore officiellement commenté le bug, mais il est à noter que les versions Android 13 QPR2 et Android 14 corrigent le problème. Ce n’est donc qu’une question de temps pour profiter d’un correctif.

