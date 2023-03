Google Chrome 111 est disponible : voici toutes ses nouveautés

Le navigateur Chrome de Google vient d'être mis à jour en version 111, mardi 7 mars. Une itération qui améliore la protection des données personnelles, améliore la nouvelle interface des téléchargements et facilite le travail des développeurs.

Un mois jour pour jour après sa précédente mise à jour, Google Chrome 111 vient d’être déployé le mardi 7 mars. Comme la dernière fois, le navigateur web le plus utilisé au monde ne révolutionne pas sa recette, mais cette nouvelle version apporte malgré tout des améliorations bienvenues et simplifie l’usage de certaines fonctionnalités.

Chrome 111 améliore notamment sa nouvelle interface de gestion des téléchargements, instaure une nouvelle règle pour les autorisations accordées aux sites web, rend l’utilisation du mode Picture-in-Picture plus polyvalente et fluidifie les animations des applications web.

Un compteur des téléchargements en cours

Comme pour toute mise à jour, ce sont les changements graphiques qui se remarquent le plus. Commençons donc par cette amélioration, aussi mineure soit-elle. Bien que celle-ci ne soit pas encore activée par défaut, Google continue de peaufiner sa nouvelle interface de téléchargement testée depuis la sortie de Chrome 99 un an auparavant.

À la place d’une grande barre horizontale en bas de l’écran, les téléchargements en cours et terminés s’affichent désormais dans une petite fenêtre-bulle qui s’affiche en cliquant sur une nouvelle icône dédiée, placée à droite de la barre d’adresse. Comme celle-ci, cette interface indique le nom du fichier, son extension, sa taille et la durée restante de téléchargement. Le tout dans une fenêtre qui prend moins de place.

Cette nouvelle version de Chrome conserve ce design, mais rajoute un badge indiquant le nombre de téléchargements en cours sur l’icône de la barre d’adresse. Cette nouvelle interface est activable via deux options expérimentales Flags (accessible via chrome://flags/#download-bubble et chrome://flags#download-bubble-v2).

Des autorisations révoquées automatiquement aux sites inutilisés

Plus que des améliorations, Chrome 111 ajoute également une fonctionnalité utile pour mieux protéger l’accès à vos données personnelles : révoquer automatiquement les autorisations accordées aux sites que vous ne visitez plus.

Si de nombreuses pages web vous demande votre autorisation pour lire une vidéo avec le son, accéder à microphone, votre localisation ou simplement vous envoyer des notifications, il n’est pas commun de revenir plus tard dans les paramètres de votre navigateur pour les changer a posteriori.

Chrome 111 supprimera donc automatiquement les permissions données aux sites que vous n’avez pas visités dans les deux derniers mois. Ce processus sera indiqué dans la section « Contrôle de sécurité » du menu « Confidentialité et sécurité » des paramètres du navigateur.

Du contenu en Picture-in-Picture autre que des vidéos

Comme souvent avec les mises à jour du navigateur de Google, une partie des nouveautés s’adressent surtout aux développeurs. C’est le cas des modifications apportées au mode Picture-in-Picture de Chrome, permettant généralement de lire une vidéo dans une fenêtre flottante détachée de la page web sur laquelle elle est affichée.

La nouvelle version de Chrome offre désormais une nouvelle API pour aider les développeurs à lancer n’importe quel élément d’une page web en mode Picture-in-Picture, même si ce n’est pas une vidéo. Dans une image de la page Chrome Developers dédiée, on observe un compte à rebours séparé de la page sur laquelle il est censé être affiché. Cette fonctionnalité existait déjà avant Chrome 111, mais cette nouvelle API simplifie son implémentation.

Des applications web plus fluides

Autre simplification d’une option déjà existante : des transitions plus fluides dans les applications web. Encore une fois, Chrome 111 rajoute une API dédiée aux développeurs web. Comme le montre une vidéo de l’équipe de développement de Google, changer de page dans une web app affichée dans le navigateur peut se faire sous forme de fondu.

Une option déjà testée depuis Chrome 104, mais qui, là encore, sera simple à mettre en place pour les développeurs sur Chrome. Un changement qui souligne aussi la volonté de Google de rendre ses applications web toujours plus accessibles et agréables à utiliser.

Quelques petits changements supplémentaires

Comme toujours, la mise à jour du navigateur Chrome propose également d’autres améliorations mineures, listées dans leur intégralité sur la page Chrome Developers dédiée.

Cette version 111 est disponible autant sur Windows que Mac. Elle s’installe via les mises à jour automatiques ou en vérifiant manuellement la version du logiciel via la page « À propos de Chrome » du navigateur de Google.

