YouTube Music : vers une ergonomie revue et optimisée, mais pas partout

Un utilisateur Reddit a eu accès à une toute nouvelle option d’affichage au sein de la page « Bibliothèques ». Au lieu d’être rangés sous forme de liste, les morceaux peuvent être agencés sous forme de grille. C’est visuellement satisfaisant.

Depuis son lancement en 2015, le service de streaming musical YouTube Music est en constante évolution. Dernièrement par exemple, la plateforme a intégré le crédit des auteurs-compositeurs de chaque morceau : une demande faite depuis plusieurs années déjà par la communauté.

Dans un avenir proche, un tout nouveau pan de l’univers audio va s’inviter sur l’application : les podcasts, dont le déploiement est attendu dans les prochains mois. Google pourrait aussi opérer un petit changement ergonomique de sa rubrique « Bibliothèques ». Au sein de celle-ci se trouvent vos morceaux préférés, rangés selon des genres et des styles.

Nouveau système de grille

Pour le moment, YouTube Music affiche tout ce petit beau monde de manière très classique, sous forme de liste. Mais il ne se pourrait bien qu’un changement intervienne dans un avenir proche. Un utilisateur Reddit – relayé par Android Authority – a en effet eu droit à une toute nouvelle fonction : le bouton « Grille ».

Source : nightdriveavenger via Android Authority Source : nightdriveavenger via Android Authority

En cliquant dessus, les albums de l’intéressé se rangent alors sous forme de grille, avec la pochette d’album affichée en grand. Juste en dessous, sont indiqués le nom de l’album, l’année de sortie et l’artiste. Il s’agit ici d’album, mais il n’y a aucune raison à ce que cela ne s’applique pas à une catégorie uniquement composée de morceaux de vos choix.

Rien à signaler de notre côté

Dans son exemple, l’interface est en mesure d’afficher quatre pochettes d’album en entier : d’un côté, vous avez une moins bonne visualisation globale de votre bibliothèque, mais d’un autre, l’ergonomie est plus travaillée et plus léchée. C’est appréciable, mais chacun ses goûts et ses couleurs.

Nous avons de notre côté vérifié si ce nouveau petit bouton était apparu : pour le moment, rien à signaler. Ce n’est peut-être qu’une question de temps si Google se décide à le rendre disponible pour tout le monde.

