La Google Pixel Tablet sortirait bien en France, mais il faudrait être un poil patient

Alors que la présentation officielle de la Pixel Tablet n'est que dans quelques heures, une énième fuite s'ajoute à la liste déjà longue des détails à connaître à propos de cette tablette. Elle vient révéler la date de sortie de l'appareil en France.

Ce mercredi 10 mai à partir de 19 heures se tiendra la Google I/O 2023, conférence organisée par Google pour présenter Android 14, ses nouveautés en matière d’intelligence artificielle, le Pixel Fold, le Pixel 7a et assurément la Pixel Tablet. Une nouvelle fuite révèle la date de sortie de la nouvelle tablette tactile de Google : ce serait le 26 juin 2023.

La Pixel Tablet arriverait dès le mois prochain en France

C’est le leaker français billbil-kun qui révèle que la Pixel Tablet serait disponible en France à partir du 26 juin 2023. Un leaker a priori bien informé puisque c’est également lui qui avait publié les prix exorbitants de la Pixel Tablet ce 9 mai.

Si l’on sait que le Pixel 7a arrivera ce 11 mai en Inde, sa sortie sur le marché français ne serait pas pour tout de suite. La dernière fuite en date venant de Jon Prosser table pour une sortie le 27 juin 2023, soit le lendemain de la sortie du Pixel Fold.

Pour rappel, la Pixel Tablet pourrait être vendue dans deux configurations différentes à ces prix-là, si l’on en croit cette fuite :

Modèle avec 128 Go de stockage (en coloris Porcelaine ou Noisette) : 679,99 euros ;

Modèle avec 256 Go de stockage (en coloris Porcelaine) : 799,99 euros.

Chaque tablette serait livrée avec un dock de charge intégrant des haut-parleurs.

Ce à quoi la fiche technique de la Pixel Tablet pourrait ressembler

Là où la Pixel Tablet pourrait être intéressante, ce serait sur son SoC : il s’agirait du Tensor G2, qu’on trouve sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro et qui pourrait aussi être présent sur le Pixel 7a. Côté écran, nous pourrions voir une dalle LCD d’une taille de 10,95 pouces au format 16:10 ; sa définition serait de 2560 par 1600 pixels et l’écran pourrait s’éclairer à une luminosité maximale de 500 cd/m².

Sur la partie photo, les images déjà partagées par Google montrent un capteur photo à l’avant et un autre à l’arrière : tous les deux pourraient être de 8 Mpx. Enfin, l’autonomie serait de 12 heures maximum.

