Google Pixel 7a : c’est confirmé, il débarque dans quelques jours

L'arrivée imminente du Pixel 7a a été confirmée sans que le smartphone ne soit nommé cependant. Le géant de la tech dévoile ainsi la date de commercialisation en Inde : ce sera le 11 mai prochain, soit le lendemain de la Google I/O, grande conférence annuelle de la multinationale.

Le Pixel 7a a fait l’objet de nombreuses fuites ces derniers mois, que nous avons relayées dans nos colonnes. Le smartphone n’a plus beaucoup de détails à révéler : on connaît son design et une bonne partie de sa fiche technique. Mais jusqu’à présent, rien n’avait été dévoilé officiellement par Google. Ce n’est plus le cas pour le marché indien : le Pixel 7a y a été confirmé.

La date de sortie du Google Pixel 7a

Via son compte Twitter, Google India publie une image d’un smartphone Pixel que l’on a aucune peine à reconnaître comme étant le Pixel 7a. « Le dernier téléphone conçu par Google », lit-on sur le visuel. Le compte mentionne aussi une date de lancement assez proche, le 11 mai 2023. Par ailleurs, seul Flipkart est mentionné, il s’agit d’une grande enseigne de commerce en ligne en Inde.

How to show excitement without shouting? Asking for a friend Coming to @Flipkart on 11th May. pic.twitter.com/il6GUx3MmR — Google India (@GoogleIndia) May 2, 2023

Toutefois, aucune caractéristique technique ou fonctionnalité du smartphone n’a été mise en avant. On ne connaît pas non plus le prix du modèle, qui pourrait être révélé lors de la Google I/O qui se tient le 10 mai prochain.

Précisons au passage que la date de sortie fixée au 11 mai vaut pour le marché indien. Il n’est pas encore certain que les autres marchés concernés — dont la France devrait faire partie — voient le Pixel 7a débarquer exactement au même moment. S’il y a décalage, celui-ci devrait tout de même rester minime.

Qu’attendre du Pixel 7a et de la Google I/O ?

Le Pixel 7a devrait être un smartphone milieu de gamme moins cher que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, puisqu’on s’attend à ce qu’il soit vendu à moins de 500 euros. À ce prix-là, on aurait droit à la puce Tensor G2 de Google, un design qui ressemble beaucoup à ses grands frères (si l’on en croit les différentes fuites observées) et à un écran de 90 Hz. La partie photo est, elle aussi, très attendue et pourrait se montrer convaincante, avec un capteur photo principal de 64 Mpx, un ultra-grand-angle de 13 Mpx ainsi qu’un capteur selfie de 13 Mpx.

Mais ce n’est pas la seule annonce qui est prévue pour la Google I/O. Pour rappel, il s’agit d’une conférence annuelle organisée par Google, qui permettra de présenter officiellement Android 14. On pourrait y voir également la Pixel Tablet ou le Pixel Fold, deux appareils eux aussi très attendus. L’autre temps fort de cette conférence pourrait être la place réservée par Google à l’intelligence artificielle, notamment avec Bard, son chatbot qui pourrait être intégré à son moteur de recherche.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).