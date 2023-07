Pixel 8 Pro : après les rendus, voici les photos d’un prototype

Vous attendez le Pixel 8 Pro avec impatience ? Les informations à son sujet se multiplient et c'est cette fois-ci des photos d'un prototype qui ont été publiées sur Reddit.

Les Pixel 8 et 8 Pro n’arriveront certainement qu’en octobre, mais les informations à leur sujet se multiplient. Récemment encore, on apprenait que leur charge serait un peu plus rapide et qu’ils seraient déjà compatibles avec le Wi-Fi 7. On connait également leur design par le biais de rendus, l’existence d’une fonction thermomètre ou encore leurs nouveautés en photo.

Désormais, ce sont de véritables clichés d’un prototype qui fuitent sur la toile.

Des photos du Pixel 8 Pro

Un utilisateur de Reddit (via 9to5Google) a publié ce qui est indiqué comme des photos d’un prototype de Pixel 8 Pro afin de prouver qu’il était bien en sa possession. Les images, supprimées depuis, ont évidemment été récupérées (sur Internet, personne n’oublie).

Le design corrobore les fuites précédentes, avec un aspect proche du Pixel 7 Pro, mais avec quelques différences. Tout d’abord, l’écran semble bien plat, bien que la vitre puisse être légèrement incurvée. Ensuite, le revêtement du bloc photo englobe désormais les trois objectifs au lieu de séparer le téléobjectif des grand-angle et ultra grand-angle. On aperçoit également un capteur supplémentaire sous le flash, pour la fonction thermomètre.

Pour finir, les informations du bootloader indiquent que le modèle dépeint ici embarque 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage. Par ailleurs, le nom de code « Husky » est de nouveau présent et la mention à « ripcurrent » fait directement référence au nouveau SoC Tensor G3.

Il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle, habituellement attendue en octobre.

