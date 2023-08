Oups, le Pixel 8 Pro apparait déjà sur le site de Google

Les nouveaux Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont attendus avant la fin de l'année. Le fleuron est déjà visible dans des photos officielles de Google.

Les iPhone 15 seront présentés le 12 septembre 2023, mais ce ne sont pas les seuls fleurons attendus pour la fin de l’année. Du côté d’Android, on attend avec impatience la présentation des prochains smartphones de Google, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Ces smartphones devraient notamment proposer une taille plus compacte, très rare sur Android, et une longévité accrue grâce aux mises à jour du système.

On a une idée du design du Google Pixel 8 Pro depuis le mois de mars où OnLeaks a partagé quelques images. Cette fois, c’est Google qui présente son prochain smartphone, au détour d’une simple page web.

C’est un Pixel 8 Pro

L’image a été relayée sur X (Twitter) et Android Authority, Google a publié une photo sur laquelle on découvre le Google Pixel 8 Pro. Cette photo se trouvait sur la page web dédiée aux différents services de Google comme YouTube Music ou Google One. Nous n’avons pas pu constater la présence de cette photo sur la page en question, même à l’aide du site Internet Archive.

On reconnait le Pixel 8 Pro à son nouveau module photo où tous les objectifs sont placés dans la même zone sombre. Sur le Pixel 7 Pro, cette zone était découpée en deux. La position du flash a également évolué avec un capteur supplémentaire ajouté sous le flash.

Cette photo correspond parfaitement au design ébruité par Onleaks. On peut donc estimer que le reste du smartphone ressemblera à ce que proposait le leaker dans ses images en 3D.

Les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro devraient être présentés au mois d’octobre.

