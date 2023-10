Mais à quoi sert le thermomètre du Pixel 8 Pro ?

Cela faisait partie des rumeurs : le Pixel 8 Pro embarque bel et bien un capteur de température. Tous les smartphones en disposent déjà d'un, mais seulement pour mesurer la température de la puce. Google entend aller plus loin avec son nouveau smartphone, sans qu'on sache vraiment où.

Ce 4 octobre, c’était la conférence Made by Google, lors de laquelle Google a présenté les Pixel 8 et 8 Pro et leurs sept ans de mises à jour, la Pixel Watch 2, une mise à jour des Pixel Buds Pro et a publié la première version d’Android 14. Si le Pixel 8 Pro n’est pas une révolution, il offre quelques nouveautés logicielles et matérielles, comme ce thermomètre embarqué.

Les usages d’un thermomètre sur un smartphone selon Google

Pour Google, cette fonctionnalité « peut être utile pour cuisiner ou connaître la température du béton/de la chaussée afin d’assurer la sécurité et le confort des animaux domestiques ». En bref, elle permet de mesurer la température de surface d’un objet.

Autre usage davantage du quotidien : Google assure que ce capteur peut servir à vérifier la température d’un biberon de lait. La température recommandée par l’Assurance Maladie est de 37°C maximum : pour éviter de brûler son bébé, il est important de ne pas dépasser cette température.

L’application exclusive au Pixel 8 Pro : Thermomètre

Ce capteur de température est situé dans le bloc photo tout à droite et sous le flash, dans un petit cercle comme ce dernier. Dans l’application Thermomètre, qu’on ne trouve que sur ce modèle, il faut tout d’abord sélectionner le matériau que l’on souhaite mesurer afin d’avoir le résultat le plus précis possible.

Bien qu’on trouve un réglage par défaut, les choix sont : « Aliments et produits organiques », « Boissons et eau », « Fonte », « Céramique et verre », « Métal mat », « Métal brillant », « Plastique et caoutchouc », « Tissu », « Bois » ainsi que « Murs et fenêtres ».

Pour une mesure précise, l’application invite l’utilisateur à approcher le capteur à moins de cinq centimètres de l’objet. Une icône apparaît sur l’écran et est placée au même endroit que le capteur de température au dos de l’appareil.

La précision varie selon le matériau, affirme Google, mais également selon la distance avec l’objet et les températures mesurées. Le capteur est suffisamment précis entre -20°C et 150°C.

Non, le Pixel 8 Pro ne sert pas à prendre sa température corporelle (pas encore)

Pour commercialiser un capteur de température comme thermomètre pour les êtres vivants (humains, animaux), il faut des certifications. Aux États-Unis, Google ne les a pas reçues : l’entreprise espère recevoir l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA).

Ce n’est qu’après cette autorisation que l’application Thermomètre permettra de prendre sa propre température corporelle. Néanmoins, il faudra probablement attendre un peu plus longtemps avant que Google obtienne une autorisation pour le marché européen. Sur son blog, Google précise que la prise de température pourra être enregistrée dans l’application Fitbit.