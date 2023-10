Démontage en profondeur du Google Pixel 8 Pro : voici ce que l’on apprend

Le Google Pixel 8 Pro est entre les mains des experts d'iFixit, et le résultat est un démontage complet et détaillé, révélant chaque composant et chaque choix de conception faits par Google.

L’équipe d’iFixit s’est imposée comme une référence incontournable dans le monde du démontage et de la réparation. Leur travail permet de comprendre comment sont assemblés les appareils et quelle est la facilité (ou la difficulté) de les réparer. Récemment, ils se sont attaqués au nouveau Google Pixel 8 Pro, nous offrant ainsi un aperçu détaillé de ses entrailles et de ses composants.

Le processus de démontage

Shahram Mokhtari d’iFixit a entamé le processus en retirant l’écran du Pixel 8 Pro. Pour ce faire, il a utilisé un tapis chauffant, permettant d’assouplir l’adhésif tenant l’écran, une pince et un médiator pour délicatement soulever et retirer l’écran de l’appareil. Une fois l’écran déconnecté, il a procédé au dévissage du cadre principal et au repliement du câble de l’antenne 5G.

Le démontage s’est compliqué lors de la tentative de retrait de la batterie de 5 050 mAh. En effet, les languettes en plastique censées faciliter cette opération se sont révélées peu efficaces. Cette situation n’était pas inédite puisque la chaîne YouTube PBKreviews avait rencontré le même problème lors du démontage du même appareil. Finalement, iFixit et PBKreviews ont réussi à retirer l’adhésif de la batterie en utilisant de l’alcool isopropylique, une solution parfois utilisée dans ce type de situation, mais qui nécessite une grande précaution.

Les découvertes notables

Au-delà des difficultés de démontage, cette opération a permis de mettre en lumière certains composants clés du Pixel 8 Pro. Parmi eux, le module de caméras, composé d’une caméra principale de 50 mégapixels, d’un objectif ultra-large de 48 mégapixels et d’un objectif télescopique de 48 mégapixels.

L’autre grande découverte fut le thermomètre intégré exclusif au Pixel 8 Pro. Ce capteur, composé de quatre éléments circulaires, est situé dans la barre de caméra à l’arrière de l’appareil. Il est conçu pour fournir des relevés précis de la température des surfaces. Google est encore en attente d’approbation par la FDA (Food and Drug Administration, en français : « Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux ») pour que le capteur puisse être utilisé pour des relevés de la température corporelle.

Enfin, contrairement à ce que l’on observe avec l’iPhone 15, les composants du Pixel 8 Pro ne sont pas verrouillés par logiciel, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité de remplacer les pièces sans être contraints d’acheter directement auprès de Google. De plus, Google s’engage à fournir sept ans de mises à jour Android pour les Pixel 8 et 8 Pro, assurant ainsi une longévité logicielle à ses appareils.