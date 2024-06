Pixel Watch 3 : voilà à quoi ressemblera la prochaine montre connectée de Google

Le site 91Mobiles, en partenariat avec le leaker français OnLeaks, a publié des rendus 3D de la Pixel Watch 3, la prochaine montre connectée de Google.

Alors que Samsung devrait présenter dans quelques semaines ses prochaines montres connectées, les Galaxy Watch FE, Watch 7 et Watch Ultra, il semble que Google ne soit pas en reste. Dans un article publié ce lundi 10 juin, le site 91Mobiles a dévoilé des rendus 3D du design de la prochaine montre du constructeur, la Google Pixel Watch 3.

Réalisés en partenariat avec le leaker français OnLeaks, ces visuels donnent un premier aperçu du design attendu de la Pixel Watch 3. La montre devrait reprendre en grande partie le design des deux modèles précédents, la Google Pixel Watch et la Google Pixel Watch 2. On devrait ainsi retrouver le look tout en rondeur des précédents modèles, toujours avec une couronne rotative sur le côté droit. À gauche, la montre devrait embarquer une fente hébergeant, a priori, un haut-parleur pou les appels. Par ailleurs, d’après les images publiées, la montre devrait conserver le système d’accroche de bracelet des précédentes générations.

Un écran identique, mais une Pixel Watch 3 plus épaisse

Dans l’article accompagnant les images, 91Mobiles indique par ailleurs que la montre devrait profiter d’un écran d’un diamètre de 1,2 pouce. Il s’agit d’une taille identique à celle de la Pixel Watch 2, ce qui semble écarter l’espoir de profiter de bordures plus fines autour de l’écran.

La Google Pixel Watch 3 // Source : OnLeaks et 91Mobiles La Google Pixel Watch 3 // Source : OnLeaks et 91Mobiles

Parmi les principales différences, on peut cependant noter que, d’après OnLeaks, la montre serait plus épaisse que la Pixel Watch 2, sans doute pour intégrer une batterie de plus grande capacité afin d’atténuer le principal souci des Pixel Watch, leur autonomie. Ainsi, concernant le format de la montre, la Pixel Watch 3 devrait afficher des dimensions de 40,79 x 40,73 x 14 mm, contre 41 x 41 x 12,3 mm.

On devrait en savoir plus sur la Google Pixel Watch 3 lors de sa présentation officielle. Celle-ci aura logiquement lieu lors de la conférence annuelle Made by Google, organisée généralement au début du mois d’octobre, aux côtés de Pixel 9 et Pixel 9 Pro.