L’histoire de « Pipit », le smartphone pliant de Google qui n’a jamais vu le jour

Dans la course au téléphone pliant, Google est arrivé relativement tard sur le marché avec son Pixel Fold sorti en 2023. Mais la firme a failli sortir un autre téléphone un an plus tôt, avant d’abandonner l’idée.

Difficile de nier aujourd’hui l’écrasante domination de Samsung dans le monde des téléphones pliants. Le constructeur coréen a beau être concurrencé par OnePlus et Motorola, il reste maître du secteur avec ses Galaxy Fold 5 et Galaxy Flip 5 — et bientôt Fold 6 et Flip 6. Même Google n’a pas réussi à faire de l’ombre à l’entreprise, et ce n’est pas faute d’avoir essayé.

Avant même le Pixel Fold de 2023, le géant de la recherche travaillait sur un téléphone pliant connu sous le nom de « Passport » puis de « Pipit ». Les premières rumeurs autour de ce produit ont commencé à émerger vers la fin 2021 et à l’époque sa sortie était attendue pour 2022. Mais les mois passèrent et aucun téléphone pliant ne fut annoncé par Google cette année-là. Abandonné en cours de route, Pipit fut rapidement oublié, puis son existence balayée par la sortie du vrai Pixel Fold un an plus tard.

Une fiche technique maigrichonne

3 ans après l’émergence des premières rumeurs cela dit, Android Authority est parvenu à mettre la main sur des photos de ce téléphone jamais annoncé. Récupérées sur XDA Forums, ces images permettent d’avoir un aperçu de ce que Google avait dans les tuyaux à l’époque et de mieux comprendre pourquoi ce modèle n’est jamais sorti des laboratoires de l’entreprise.

Au premier abord, le Pipit ressemble assez largement au Pixel Fold premier du nom avec un ratio d’écran similaire ainsi qu’une charnière et un dos en verre identiques. Seul l’îlot photo semble avoir évolué, passant d’un look proche de ce que l’on retrouve sur le Pixel 6 (commercialisé en 2021) à quelque chose de moins imposant. Clairement, ce téléphone semblait être une déclinaison pliable du Pixel 6, de la même manière que le Pixel Fold s’est beaucoup inspiré du Pixel 7.

Malheureusement, en raison du temps nécessaire à l’élaboration d’un produit aussi complexe, la fiche technique de Pipit semblait dépassée avant même sa sortie officielle. Les modules photo du téléphone étaient notamment les mêmes que sur le Pixel 6a (sorti en mai 2022 à moins de 500 €), une pilule relativement difficile à avaler pour un téléphone pensé comme étant ultra haut de gamme.

Un logiciel pas au point

La sortie d’Android 12L (spécialement pensée pour les téléphones pliables) devait aussi coïncider avec la sortie de Pipit, mais le logiciel étant encore fragile, Google a mis son téléphone au placard, laissant Samsung essuyer les plâtres avant de lancer son Pixel Fold un an plus tard. À noter tout de même, de nombreux Googlers et Googleuses utilisait le prototype de manière quotidienne, signe que le prototype était assez proche d’un modèle final.

Si Google a sûrement eu raison de retarder le lancement de son premier téléphone pliable, on ne peut pas dire que cela lui a porté chance. Le Pixel Fold premier du nom a connu de nombreux problèmes lors de sa sortie et a justement laissé le souvenir d’un prototype sorti un peu trop rapidement de son usine. A posteriori, la mise au placard de Pipit semble donc avoir été une bonne idée.