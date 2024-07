Pixel 9 : Google s’inspirerait d’une fonction polémique de Microsoft

Google envisage de disséquer vos captures d’écran pour vous aider à retrouver ce que vous souhaitez sur votre téléphone. Une idée empruntée à Microsoft, mais implémentée différemment ici.

Dans la course à l’IA, il n’y a pas forcément que des bonnes idées. Avec son outil Recall, maintes fois remanié et retardé, Microsoft a appris cette leçon à la dure. La perspective de laisser une IA enregistrer continuellement ce qui se passe à l’écran a, sans surprise, provoqué une levée de boucliers en plus de représenter un danger pour la vie privée. Mais Microsoft pourra se consoler en se disant que ses mésaventures ont inspiré Google.

Comme le révèle Android Authority dans un article daté du 2 juillet, le géant de la recherche prépare pour ses Pixel 9 une fonctionnalité d’IA similaire à ce que Microsoft a essayé de faire avec Recall. Les téléphones de nouvelle génération, qui devrait arriver au cœur de l’été, arriveront avec tout un tas de nouveaux outils dopés à l’intelligence artificielle, dont notamment une fonctionnalité sobrement nommée « capture d’écran ».

Une Recall plus respectueux de vos données

Cette dernière devrait, comme Recall, vous aider à retrouver les informations stockées dans des captures d’écran en analysant automatiquement le contenu affiché sur l’image, qu’il s’agisse de texte, de photos, de liens web ou je ne sais quoi d’autre. Mais là où cette fonctionnalité diffère de celle de Microsoft, c’est qu’elle ne fonctionnera, à priori, que sur les captures d’écran enregistrées manuellement par l’utilisateur ou l’utilisatrice.

Plutôt que d’enregistrer automatiquement toute votre vie par tranches de 5 secondes, l’IA de Google vous proposera plus simplement de fouiller dans votre dossier « Screenshots » pour vous afin de retrouver automatiquement cet incroyable mème indispensable à la bonne tenue de votre conversation WhatsApp. Une simple requête à Google Gemini et paf, la capture d’écran vous sera servie sur un plateau.

Un traitement tout en local

D’après les images dénichées par Android Authority, la fonctionnalité (qui sera à priori désactivée par défaut) vivra au sein d’une toute nouvelle application appelée « Pixel Screenshot ». Pour éviter des mauvaises surprises, « les captures d’écran, les métadonnées associées, les liens web, les images, le nom de l’app utilisé » et toutes les autres informations seront traités en local (par Gemini Nano) pour éviter d’envoyer des données potentiellement sensibles vers le cloud.

En plus de cette fonctionnalité, les Pixel 9 embarqueront d’autres outils d’IA comme un générateur d’image surnommé « Studio » et un bouton qui vous permettra de vous « rajouter » sur certaines photos en fusionnant, à priori, plusieurs clichés. Pour en savoir plus sur toutes ces nouveautés, rendez-vous le 13 août prochain.