Pixel Watch 3 : on en sait un peu plus sur cette montre qui arriverait très bientôt

Alors que la conférence Made by Google a été avancée cette année, on s'attend à ce que la Pixel Watch 3 débarque bientôt. Une demande de certification a été déposée par Google aux États-Unis : de quoi en apprendre un peu plus sur ce à quoi ressemblerait cette montre connectée.

Nous l’avons appris il y a quelques semaines : la prochaine conférence Made by Google aura lieu le 13 août, près de deux mois avant les éditions précédentes sur le calendrier. À cette occasion, Google devrait lancer la Pixel Watch 3 ainsi que la Pixel Watch 3 XL, déclinaison plus grande. Quoiqu’il en soit, Google aurait déposé une demande de certification pour leur commercialisation, si l’on en croit 9to5Google.

UWB et Wi-Fi 5 GHz : la recette attendue des prochaines montres de Google

Le média anglophone a rapporté l’arrivée pour approbation à la Federal Communications Commission (FCC), l’agence américaine de certification des appareils électroniques de communication. Selon 9to5Google, ce sont quatre numéros de modèles qui sont apparus chez la FCC :

GBDU9 ;

GG3HH ;

GGE4J ;

GRY0E.

Tous prendraient en charge le Wi-Fi 5 GHz de quoi s’attendra au support du 802.11 a/b/g/n/ac/ax, contre le 802.11 b/g/n 2,4 GHz sur les Pixel Watch et Pixel Watch 2 qu’on connaît. Autre révélation permise par cette demande de certification : la prochaine montre supporterait l’ultra-wideband (UWB). Ce dernier est un protocole de communication à très courte distance : on imagine qu’il viendrait améliorer le déverrouillage de la montre connectée avec les smartphones Pixel. Deux modèles disposeraient d’une connectivité LTE, tandis que les deux autres seraient seulement équipés du Wi-Fi et du Bluetooth.

Vers une Pixel Watch 3 XL : l’hypothèse tend à se confirmer

Les deux premiers modèles prennent en charge huit bandes, contre cinq seulement pour les deux derniers. Pour 9to5Google, il s’agirait d’une des différences entre les deux tailles attendues. En effet, Google prévoirait cette année une Pixel Watch 3 de 41 mm ainsi qu’une Pixel Watch 3 XL de 45 mm de diamètre. Ces quatre numéros de modèles, s’ils sont véridiques, viendraient confirmer encore davantage l’arrivée de cette montre plus grande.

Toutes les réponses devraient vraisemblablement être données ce 13 août lors de la conférence Made by Google. C’est d’ailleurs lors de celle-ci que la marque devrait lever le voile sur les Pixel 9 et Pixel 9 Pro.