Pixel Watch 3 : cette vidéo promotionnelle livre tout plein d’infos sur les deux montres connectées de Google avant même leur annonce

Alors qu’elle ne devrait ĂŞtre prĂ©sentĂ©e que la semaine prochaine, la Pixel Watch 3 a fait l’objet d’un leak permettant de la dĂ©couvrir dans une vidĂ©o promotionnelle.

La Google Pixel Watch 3 // Source : Android Headlines / OnLeaks

La semaine prochaine, Google tiendra son Ă©vĂ©nement annuel Made by Google. L’occasion pour la firme de prĂ©senter ses nouveaux appareils, qu’il s’agisse de ses smartphones Pixel 9, Pixel 9 Pro ou Pixel 9 Pro Fold. Ce devrait aussi ĂŞtre l’occasion pour le constructeur de lever le voile sur sa nouvelle montre connectĂ©e, la Google Pixel Watch 3.

Si l’on sait dĂ©jĂ que la montre devrait ĂŞtre dĂ©clinĂ©e en deux formats — une première pour une montre Google — de 41 et de 45 mm, on en apprend dĂ©sormais davantage grâce Ă Android Headlines.

En partenariat avec le leaker français OnLeaks, le site spĂ©cialisĂ© a en effet mis la main sur une vidĂ©o promotionnelle de la Google Pixel Watch 3. L’occasion de la dĂ©couvrir plus en dĂ©tail, mais Ă©galement d’en apprendre davantage sur les nouveautĂ©s logicielles qui devraient ĂŞtre proposĂ©es sur la montre connectĂ©e.

La vidĂ©o permet notamment de dĂ©couvrir une nouvelle fonction de rĂ©sumĂ© matinal, de dĂ©couvrir les deux tailles de Pixel Watch 3 cĂ´te Ă cĂ´te ou d’apprendre que la luminositĂ© sera plus importante sur l’Ă©cran de la nouvelle montre.

Des fonctions plus poussĂ©es pour l’entraĂ®nement et la rĂ©cupĂ©ration

On peut Ă©galement y dĂ©couvrir un nouveau score de rĂ©cupĂ©ration, proche de celui du score dĂ©jĂ proposĂ© par Fitbit. Comme c’Ă©tait dĂ©jĂ annoncĂ©, la Pixel Watch 3 devrait d’ailleurs inaugurer de nouvelles fonctions Fitbit, notamment pour la course Ă pied, avec la possibilitĂ© de personnaliser les diffĂ©rents Ă©crans, d’obtenir davantage de donnĂ©es comme les dynamiques de course, ou de programmer des entraĂ®nements.

Pour rappel, la Google Pixel Watch 3 devrait ĂŞtre prĂ©sentĂ©e mardi 13 aoĂ»t Ă l’occasion de l’Ă©vĂ©nement Made by Google. D’ici lĂ , vous pouvez retrouver tout ce qu’on sait sur la Pixel Watch 3 dans notre dossier dĂ©diĂ©.