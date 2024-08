Google Home ne sera plus jamais pareil : Gemini arrive pour chambouler les caméras dans votre maison

Ce n’est pas de la science-fiction, c’est juste Gemini. Google pousse plus loin les capacités de l’IA dans le domaine de la domotique pour faciliter l’utilisation de caméras de surveillance et la création d’automatisations.

S’il est un outil qui gagne en importance à Mountain View, c’est bien Google Home. Plateforme par défaut sur Android pour contrôler les appareils connectés de la maison, des ampoules aux enceintes, en passant par les caméras de surveillance et les thermostats, l’application fait l’objet d’une attention toute particulière et devient progressivement incontournable.

Parmi les fonctionnalités phares de Google Home, il y a bien entendu la prise en charge des caméras Nest, filiale du géant américain. Si cela permet de se passer d’une application tierce pour recevoir des alertes et regarder les clips vidéos, il est aussi possible d’intégrer pleinement ces appareils dans tout l’écosystème domotique de Google. Et donc, de bénéficier des dernières technologies de l’entreprise.

Des caméras toujours plus intelligentes

Gemini n’est pas seulement une IA capable de lire, de comprendre et de générer du texte. L’IA de Google a aussi des yeux et des oreilles, et peut traiter différents types de contenus pour donner une grande variété de résultats. Un flux vidéo est un amalgame de tout cela, et le géant américain entend bien mettre à l’épreuve les capacités de son outil.

Alors que les caméras Nest peuvent déjà reconnaître certains éléments, comme des objets, des animaux ou des êtres humains, Gemini pourrait leur offrir la « capacité de comprendre plus largement ce qu’elles voient et entendent, puis à mettre en évidence ce qui est le plus important », explique Google dans un billet de blog

Ainsi, l’IA pourra non seulement détecter la présence d’un animal, par exemple, mais aussi comprendre qu’il s’approche d’une boîte de biscuits. Il sera alors possible de poser des questions spécifiques à Google Home, comme « Les enfants ont-ils laissé leur vélo dans l’allée ? », et l’application se chargera de fournir « une liste des événements pertinents uniquement et un résumé utile ».

Gemini sera capable de retrouver des scènes très précises dans les enregistrements vidéo de vos caméras Nest // Source : Google

Si la perspective de voir Gemini scruter les images de vos caméras de surveillance vous fait un peu sourciller, Google se veut rassurant. L’entreprise s’engage à protéger les données personnelles avec ses produits domotiques, et a même publié une page web dédiée à ce sujet.

La création d’automatisations plus simple que jamais

Gemini ne compte pas s’arrêter là et entend vous aider à concevoir des automatisations sur Google Home, ce qui n’est pas une mauvaise idée. En effet, que ce soit via l’outil de création de base de l’application, ou via son éditeur de scripts, la tâche peut vite devenir ardue, d’autant plus lorsque plusieurs appareils doivent fonctionner de concert.

Pour simplifier les choses, Google vient d’annoncer « Aidez-moi à créer », une fonctionnalité qui permet de décrire une automatisation à l’IA, qui se chargera de la configurer en quelques secondes. Si la firme donne des exemples de commandes assez simples à appréhender, comme « Verrouiller les portes et éteindre toutes les lumières au coucher », elle décrit aussi des combinaisons plus complexes, comme « Aider les enfants à se rappeler de ranger leurs vélos quand ils rentrent de l’école ».

Gemini pourra vous aider à créer des automatisations // Source : Google

Nous nous attendons donc à ce que Gemini utilise les données collectées avec les caméras Nest pour créer des automatisations encore plus puissantes, plus précises et plus personnalisées.

Pour l’instant, Google testera ces nouvelles fonctionnalités auprès des abonnés Nest Aware en Public Preview, plus tard dans l’année. En attendant, la firme nous en dira sûrement davantage sur le sujet, ainsi que sur les futures améliorations apportées à ses enceintes connectées, lors de sa conférence Made by Google qui se tiendra le mardi 13 août.

