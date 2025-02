Le prix du Google Pixel 9a ne va pas vous plaire

Le Pixel 9a de Google doit arriver dans les semaines à venir. On connaît la date précise et surtout ses prix qui ne feront pas que des heureux.

Concept de Pixel 9a // Source : Dekhna Zaroori Hai

Android Headlines a tout d’abord donné ses informations concernant les Etats-Unis. D’après leurs sources, Google aurait choisi de lancer son smartphone de milieu de gamme le 26 mars prochain avec une période de précommande débutant le 19 mars.

Autre information, le prix. 499 dolllars pour la version 128 Go et 649 dollars pour le modèle doté de 256 Go de stockage. Un prix qui reste stable sur la première proposition et augmente de 50 dollars sur la seconde.

Aujourd’hui, c’est un Français qui vient confirmer les dires de nos confrères américains. Le très connu billbil-kun de Dealabs révèle les prix et date de sortie localisés du Pixel 9a. Et la bonne nouvelle c’est qu’il vient corroborer les propos d’Android Headlines.

Google Pixel 9a // Source : Ace

Un prix qui augmente encore

D’après ses information, on aura également un lancement en France le 26 mars. Concernant les prix et les finitions :

Google Pixel 9a – 128 Go (Obsidian, Porcelain, Iris, Peony) : 549 euros,

(Obsidian, Porcelain, Iris, Peony) : 549 euros, Google Pixel 9a – 256 Go (Obsidian, Iris) : 649 euros.

C’est écrit noir sur blanc, Google conserve le tarif du Pixel 8a pour la version 128 Go. En revanche, si l’on veut doubler sa mémoire, il en coûtera 40 euros de plus cette année. Rappelons que le Pixel 8a avait déjà subi une hausse de 40 euros par rapport au Pixel 7a (509 euros).

Confiant de ses produits, Google en profite pour se refaire au passage. Une stratégie qui sera sans doute payante puisque nombreux sont ceux qui opteront pour la version 256 Go. 128 Go commence à être une capacité un peu légère en 2025, les applications, photos et vidéos occupant toujours plus de place dans nos appareils.

Si l’on ne connaît pas encore les offres de précommandes que proposera Google, le Pixel 9a devrait une nouvelle fois être livré avec trois bonus :

trois mois d’abonnement à YouTube Premium,

trois mois d’abonnement à Google One 100 Go,

six mois d’abonnement à Fitbit Premium.

Quelles sont les caractéristiques du Pixel 9a ?

Le Pixel 9a serait plus grand que son prédécesseur avec une dalle de 6,3 pouces. Il serait animé par le Tensor G4 des Pixel 9. À voir si ce sera exactement le même ou une version dégradée.

Son volet photo embarquerait un nouveau capteur principal de 48 Mpx, contre 64 Mpx sur le Pixel 8a. L’ultra grand-angle et le capteur selfie seraient les mêmes que l’an dernier.

Concernant la batterie, petit gain attendu de ce côté avec une capacité de 5100 mAh, contre 4492 mAh l’an dernier. Si c’est bien le cas, le Pixel 9a possèderait la plus grande batterie de son secteur de marché.