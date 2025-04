Le succès du Pixel 9a n’empêche pas Google de sabrer les effectifs chargés d’Android, de Chrome… et des Pixel

Plusieurs centaines d’employés de Google attachés au développement d’Android et de Chrome, mais aussi à la conception des appareils Pixel, ont été licenciés ce jeudi. Cette nouvelle vague de licenciements intervient quelques jours après le lancement du Pixel 9a.

Google a procédé cette semaine à une nouvelle vague de licenciements // Source : Kai Wenzel via Unsplash

Après avoir poussé près de 12 000 employés vers la sortie en début d’année 2023 (6% de sa masse salariale), puis à de multiples occurrences en 2024, Google redouble d’efforts pour continuer de réduire ses effectifs. Ce jeudi, Alphabet (maison mère de Google) a ainsi annoncé la suppression de plusieurs centaines de postes au sein des équipes chargées du développement de son système d’exploitation mobile Android, et de son navigateur Chrome.

Les effectifs chargés de la conception des appareils Pixel sont également touchés par cette nouvelle vague de licenciements, et ce, quelques jours seulement après la sortie du Google Pixel 9a, d’ores et déjà identifié comme l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme du moment.

Google a une vision… et elle passe par de nouvelles réductions d’effectifs

Cette décision s’inscrit quoi qu’il en soit dans la nouvelle stratégie de Google, qui souhaite notamment fusionner ses divisions hardware et software. Elle fait suite à une première réduction d’effectifs opérée en janvier, au sein de ces mêmes équipes, cette fois sur la base de départs volontaires.

« Depuis le regroupement des équipes Platforms et Devices l’année dernière, nous nous sommes efforcés de devenir plus agiles et de fonctionner plus efficacement, ce qui a nécessité des suppressions d’emplois en plus du programme de départ volontaire que nous avons proposé en janvier », a commenté un porte-parole de Google contacté par le média américain The Information, confirmant de fait ces nouveaux licenciements.

Comme le soulignent nos confrères de 01Net, le site Layoffs.fyi (qui calcule depuis 2022 le nombre de licenciements opérés dans le secteur de la Tech) a comptabilisé pas moins de 27 762 suppressions de postes en 2025 au sein de 100 entreprises Tech. En la matière, 2023 reste pour l’instant l’année la plus sombre, marquée par 264 220 licenciements sur ce même secteur.