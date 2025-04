Google attaque frontalement Apple et l’iPhone 16e

Et si Google jouait les trouble-fêtes dans le jardin d’Apple ? La guerre des smartphones de milieu de gamme est lancée : le Pixel 9a charge l’iPhone 16e à coup de spécifications et de ristournes.

Les rivalités tech ont rarement été aussi frontales. Dans une comparaison publiée sur son site, Google attaque sans complexe l’iPhone 16e d’Apple, vantant les atouts de son Pixel 9a. Entre arguments techniques, IA et prix, la firme de Mountain View déploie l’artillerie lourde pour séduire les acheteurs. Un bras de fer qui rappelle la campagne Night Sight de 2019, mais en plus cash.

« Bien sûr, on adore le Pixel. Mais parlons faits », lance Google, esquivant (à peine) le subjectif. Le tableau de comparaison aligne écran plus grand (6,1 pouces contre 6,1 pouces aussi, mais plus lumineux), batterie plus généreuse, et double capteur photo face au module unique de l’iPhone. « Les vraies différences se voient après la prise de vue ».

IA, mises à jour et prix : le trio gagnant

Côté software, Google met en avant ses outils d’édition pionniers : Add Me (ajout de personnes via RA), Best Take (meilleures expressions fusionnées) et Magic Editor (déplacement d’objets + IA générative). Face à Siri, présenté comme un assistant « limité », Gemini met en avant 45 langues et une intégration profonde avec les apps Google.

Autre argument choc : sept ans de mises à jour Android, contre cinq chez Apple. « Même notre version économique dure plus longtemps », semble clamer Google. Le Pixel 9a, à 549 € (128 Go), est près de 170 € moins cher que l’iPhone 16e. Une stratégie agressive pour un public jeune ou qui fait attention à son budget.

Reste que ces comparaisons annuelles, désormais rituelles, révèlent une volonté de Google de grignoter des parts de marché sur le segment abordable. Avec un Apple qui tarde à innover sur l’entrée de gamme, le Pixel pourrait bien gagner des duels… à condition que les utilisateurs adhèrent.