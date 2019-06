Alors que de récents leaks laissaient entrevoir le dos du Google Pixel 4 avec un gros module photo carré à l’arrière, le site GSM Arena affirme avoir obtenu trois photos du prochain smartphone haut de gamme de Google et de son écran percé.

En début de semaine, le leaker OnLeaks dévoilait ce qui semble être le dos du futur Google Pixel 4. Avec un module photo particulièrement protubérant positionné en haut à gauche, le smartphone passerait enfin à plusieurs appareils à l’arrière.

Cette fois, c’est au tour du site GSM Arena de publier des photos de prototype du Google Pixel 4. Le site spécialisé dans l’actualité de la téléphonie affirme en effet avoir récupéré trois clichés de la part du leaker indien Shiva Pandya. Bien évidemment, la sortie du smartphone n’étant pas attendue avant cet automne, il ne s’agit pour l’heure que de prototypes qui sont également protégés par une coque.

Des bordures fines et un écran percé

Néanmoins, les photos permettent de distinguer ce qui semble être les nouveautés attendues sur le Pixel 4 en façade. On peut ainsi découvrir un écran percé en haut à droite avec la place pour deux capteurs, comme sur le Samsung Galaxy S10+, mais également des bordures bien plus fines que sur les précédents modèles en haut et en bas. « Cela signifie qu’il n’y aura plus de haut-parleur en façade dans les bordures, mais qu’il y en aura un positionné sur la tranche du bas », affirme GSM Arena. Une approche déjà adoptée par Google pour le Pixel 3a qui conservait pourtant un son stéréo.

Surtout, comme le précise le site spécialisé, Google travaillerait en fait sur trois versions du Pixel 4, conçues par des équipes différentes. L’idée serait ainsi d’éviter les mêmes erreurs que sur le Pixel 3a XL avec sa grosse encoche et de sélectionner, avant la mise en production, lequel est le design le plus convaincant.

Rien n’indique donc que le modèle en photo soit bel et bien celui qui sera commercialisé. On devrait en savoir plus sur le Google Pixel 4 lors de sa présentation. Traditionnellement, les smartphones de Google sont présentés en octobre, lors de la conférence Made by Google.