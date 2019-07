Une partie de la fiche technique des Google Pixel 4 et Pixel 4 XL auraient fuité sur internet. Les nouveaux flagships de Google devraient embarquer 6 Go de RAM, un écran Full HD+ pour le Pixel 4 et un écran QHD pour le Pixel 4 XL.

Google a du mal à garder secrets ses smartphones. Plus de deux mois avant leur sortie, on sait déjà beaucoup de choses sur ces Pixel 4 et Pixel 4 XL.

Quelque chose manquait quand même au radar, la fiche technique. Une partie de celle-ci vient de fuiter et, bien qu’elle ne nous offre pas toutes les informations possibles, elle nous permet d’en savoir plus sur l’appareil.

6 Go de RAM et un écran Full HD ou QHD

C’est le site BHR qui a sorti ces specs des téléphones. Concernant l’écran, le Pixel 4 aurait une définition de 2280 x 1080p tandis que le Pixel 4 XL aurait une définition de 3040 x 1440p. Des écrans qui seront un peu plus longs par rapport à la gamme précédente ce qui permet de gagner un peu de pixels sur l’écran.

Au niveau de la mémoire vive, Google se conforme à ce que fait le marché et devrait proposer des appareils avec 6 Go de RAM. C’est quand même moins que ce que peux proposer Samsung avec certaines variantes du Galaxy S10 et S10 Plus ou OnePlus avec son 7 Pro.

Ils seront accompagnés par au moins 128 Go de stockage. Reste à voir si une variante avec un plus gros stockage (et plus de RAM) fera son apparition ou non sur le marché.

Les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL devraient être annoncés durant la conférence Made by Google en octobre prochain !