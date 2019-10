Une fuite massive des capacités des Google Pixel 4 est en cours. Nous apprenons ainsi que pour démontrer les capacités de son capteur Soli, Google s’est associé avec la Pokémon Company.

Google n’en finit plus de subir les fuites de ses appareils. Alors que Microsoft a réussi à garder le secret sur ses nouvelles Surface Neo et Surface Duo, son rival et partenaire voit l’intégralité des spécificités des Pixel 4 apparaître en fuite dès le lendemain.

9to5Google a en effet pu récupérer des tonnes d’informations sur ces derniers. Parmi elles, on en apprend un peu plus sur le capteur Soli, qui permettra d’interagir avec le téléphone en faisant des gestes.

Les Pokémon vous montreront le capteur Soli des Pixel 4

L’information probante ici est que Google a développé une démonstration particulière des capacités de son capteur. En effet, il s’est visiblement associé avec The Pokémon Company pour développer… Pokémon Wave Hello (Faites coucou).

Cette démo vous permettra d’interagir aux gestes avec les starters de Pokémon Épée et Bouclier, mais aussi les créatures les plus populaires de la licence qui sont Pikachu et Evoli. Ce n’est pas le plus grand jeu du monde bien sûr, mais il a le mérite de bien montrer que Soli est capable de détecter vos mouvements (et que Flambino est le meilleur starter).

Les bonnes relations entre Google et The Pokémon Company continuent donc, tout comme les fuites sur les Google Pixel 4. Il semble que cette année encore, le constructeur soit condamné à seulement dévoiler les prix de ses appareils sans autre forme de procès.