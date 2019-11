Article sponsorisé par Fnac Darty

Du 1er au 11 novembre, ce sont les Jours Google chez Fnac-Darty. Le commerçant français lance une grande vague de promotions sur de nombreux appareils dont le point commun est de bénéficier des services de Google. Du Pixel 3 au pack d’ampoules connectées Hue en passant par le Chromecast Ultra, voici notre sélection de bonnes affaires à réaliser.

Nous sommes en novembre, la saison des cadeaux de Noël est donc officiellement ouverte. Si vous êtes à la recherche de nouveaux objets connectés pour votre logement, les Jours Google vont vous permettre de vous équiper.

Ces promotions concernent aussi bien les produits directement issus de Google (Pixel, Chromecast, Nest) que des appareils connectés bénéficiant de Google Assistant. Voici notre sélection de bonnes affaires à réaliser durant ces 10 jours.

Le Google Pixel 3A à 399 euros avec un Chromecast offert

À travers son Pixel 3A, Google fait montre de tout son savoir-faire en matière de photographie informatisée, même sans la puce Visual Core accélérant le traitement par logiciel. La rédaction n’a pu que constater à quel point les clichés délivrés par le smartphone étaient détaillés et éclatants, et ce, aussi bien en pleine lumière que de nuit. On se retrouve clairement en face du meilleur photophone sous la barre des 400 euros de 2019. Le Pixel 3A peut également compter sur écran un OLED Full HD+ de 5,6 pouces bien calibré, particulièrement sur la température des couleurs. Qui plus est, le suivi régulier des mises à jour logicielles du Pixel 3A assure une sérénité à son utilisateur pour les trois prochaines années.

S’il s’affiche dès aujourd’hui un prix de 399,99 euros (ici en coloris noir), la Fnac offre un Chromecast classique pour toute commande du Pixel 3A (version 64 Go). Une raison supplémentaire, s’il en fallait, de se laisser tenter par cet excellent photophone de milieu de gamme.

Le Google Pixel 3A (coloris blanc) à 399 euros chez Fnac.com

Le pack Google/Hue à 199 euros

Si vous avez souvent réfléchi à vous lancer dans la domotique, sans pour autant sauter le pas, de peur d’être rapidement submergé par les dépenses, alors ce pack Google Nest Hub + Philips Hue starter kit va probablement avoir raison de vos dernières barrières. D’un côté, vous avez deux ampoules connectées White & Color E27 (soit un culot large), fournie avec leur pont de connexion et un variateur de lumière. De l’autre, un écran connecté Nest Hub embarquant nativement Google Assistant. Facile à prendre en main, cette dernière vous permet notamment de contrôler tous les appareils connectés de la maison depuis une seule et même interface. Évidemment, le support vocal est de la partie.

Habituellement vendu aux alentours de 300 euros, Darty brade le prix de ce pack Google Nest Hub + Philips Hue starter kit à 199,99 euros pour les Jours Google.

Le pack Google/Hue à 199 euros chez Darty

Le Google Chromecast Ultra à 69 euros

Pour peu que vous vous intéressiez de près ou de loin à l’évolution du cloud gaming, vous n’êtes pas sans savoir que Google s’apprête à lancer son service Stadia dans les semaines, voire les jours qui viennent. La promesse d’une expérience de jeu en streaming fluide et en 4K est donc l’occasion rêvée d’investir dans un Chromecast Ultra. Mais comme nous l’avons constaté lors de notre test, le dongle de Google affiche un prix un poil trop élevé, même s’il excelle dans le support de la 4K HDR et dispose de bonnes performances. Un travers que corrige Darty lors des Jours Google.

En effet, le Chromecast Ultra est vendu, à l’occasion de ces dix jours de promotion, au prix de 69,99 euros chez Darty.

Le Chromecast Ultra à 69 euros chez Darty

Le Bose QC35 II et le Sony WH-1000XM3 à 299 euros

Sortis tous les deux en 2018, le Bose QC35 II et et le Sony WH-1000XM3 conservent encore leur casquette de meilleurs casques Bluetooth haut de gamme. Les deux appareils sont assez différents du point de vue du design. Le QC35 II mise sur un design compact et élégant, alors que le Sony WH-1000XM3 est plus épais. Mais ils sont tous les deux très confortables. Le premier est le casque parfait pour ceux qui désirent poser le casque sur leurs oreilles et avoir un son de qualité sans avoir rien à faire tandis que le second se destine plus aux audiophiles, qui aiment toucher les (nombreux) réglages dans l’application. Deux casques, deux approches, deux excellents produits pour deux publics différents.

Le QC35 II et le WH-1000XM3 ont un point commun durant ces jours Google (outre le fait qu’ils bénéficient de Google Assistant) : ils sont affichés au même prix de 299 euros sur Fnac.com. C’est un prix tout à fait recommandable, en sachant qu’ils étaient vendus aux alentours de 350-400 euros au même moment l’année dernière.

Le Bose QC35 II à 299 euros sur Fnac.com

Le Sony WH-1000XM3 à 299 euros sur Fnac.com

L’enceinte sans fil JBL Link 300 et JBL Link 500 à 129,99 et 149,99 euros

Véritables concurrentes des Sonos One ou du Homepod d’Apple, les enceintes JBL Link 300 et 500 sont des alternatives tout aussi efficaces en termes de qualité sonore et de connectivité. C’est d’ailleurs surtout sur ce dernier point qu’elles tirent leurs épingles du jeu. Elles bénéficient en effet de la fonctionnalité Chromecast, qui leur permet de se connecter au WiFi du logement (ou en Bluetooth) pour être contrôlées par un smartphone. Pas d’écosystème propriétaire ici, ce qui les rendent bien plus accessibles que leurs concurrentes.

La différence entre les deux enceintes se joue essentiellement au niveau de la puissance de sortie et de leur taille. La JBL Link 300 est une petite enceinte qui dispose de deux haut-parleurs avec une puissance de sortie de 25 Watts, contre quatre haut-parleurs de 15 Watts sur la JBL Link 500, bien plus imposante. Ce sont par ailleurs des enceintes multiroom, il est donc possible de les appairer pour les synchroniser au sein de sa maison.

Ces deux enceintes bénéficient d’une belle promotion pendant les Jours Google. Habituellement vendues au prix de 299,99 euros pour la JBL Link 300 et 399,99 euros pour la JBL Link 500, elles se trouvent aujourd’hui respectivement au tarif de 129,99 et 149,99 euros durant les 10 prochains jours.

L’enceinte JBL Link 300 à 129,99 euros sur Fnac.com

L’enceinte JBL Link 500 à 149,99 euros sur Fnac.com