Google Pixel 5 : Android 11 en dit plus sur le futur smartphone

Google a publié la première version de Android 11, destinée aux développeurs. On peut y trouver des informations sur le futur Pixel 5.

Google prend un peu d’avance cette année sur son calendrier habituel. La firme a déjà publié la première version Developer Preview d’Android 11, qu’il est possible de télécharger et installer dès maintenant.

Les nouveautés d'Android 11

Si cette version propose des nouveautés pour les anciens Pixel, et notamment le radar du Pixel 4, elle révèle surtout quelques informations sur le futur Pixel 5.

De la recharge inversée chez Google

Dans les paramètres d’Android 11, on peut en effet trouver une fonction nommée « partage de batterie », qui permet d’utiliser la recharge sans fil inversé pour recharger ses écouteurs, sa montre connectée, ou encore un autre smartphone.

Il s’agit d’une fonction déjà proposée par Samsung sur ses Galaxy S et Huawei depuis le Mate 20 Pro. Après une analyse de la part de 9to5Google, on peut voir que cette fonction a été spécifiquement conçue pour un futur Google Pixel. On peut en effet lire « chargez d’autres appareils en les plaçant au dos de votre Pixel » dans les fichiers de l’application.

Aucun smartphone de la gamme Google Pixel ne propose pour le moment la charge inversée. Les fichiers de la fonction font spécifiquement mention du nom de code d’un modèle « redfin », qui correspond au nom de code de l’un des trois smartphones en développement chez Google (Sunfish, Redfin et Bramble).

Google continue d’utiliser des noms de poisson pour désigner ses smartphones. Ici le redfin est en réalité la perche commune trouvable en France et plus généralement en Europe.