Avec Android 11, le radar du Pixel 4 s’améliore… ou pas

Android 11 apporte un nouveau geste pour Soli, le capteur radar du Pixel 4. Il pourrait être pratique s'il fonctionnait un peu mieux...

Les Pixel 4 et Pixel 4 XL sont très originaux et dénotent vraiment en 2020 avec leur grosse bordure au-dessus de l’écran. Il y a néanmoins une bonne raison à cela : l’intégration de Soli, le capteur radar de Google qui permet entre autres de contrôler son smartphone sans y toucher. Enfin, en partie seulement puisque les gestes sont pour le moment très limités.

L’un des gestes les plus utilisés est certainement le changement de fichier média d’un balayement de la main au-dessus de l’écran, mais il en est un qui manque cruellement : la possibilité de mettre pause. Lorsque vous écoutez de la musique et que d’un seul geste vous contrôlez parfaitement le flux des chansons qui entrent dans vos oreilles, il est frustrant lorsque quelqu’un souhaite entrer en contact avec vous de devoir l’arrêter, allumer l’écran de son téléphone et mettre la musique en pause.

Heureusement, avec Android 11, fraîchement lancé par Google, cette fonctionnalité est désormais disponible sur les Pixel 4. Avec cette mise à jour, il suffit de baisser la main sur le smartphone au-dessus de l’écran. Simple comme bonjour, non ?

Dans l’idée, peut-être, mais dans la pratique, c’est une autre paire de manches. En effet, il faut souvent s’y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à activer ou désactiver la pause d’un simple geste, ce qui va rapidement se montrer frustrant et pousser à utiliser l’écran tactile plutôt que de risque d’avoir à s’y reprendre à plusieurs fois.

Yeah, un nouveau geste Soli sur le Pixel 4 avec Android 11 !!! Dommage qu'il marche juste une fois de temps en temps… pic.twitter.com/skHrceOlKW — Manu 👀 (@Nobunagashi) February 19, 2020

Il reste encore 6 mises à jour avant le déploiement de la version finale d’Android 11. Autant de chances pour Google d’améliorer sa fonctionnalité avant de la présenter au grand public. On est en tout cas très loin des promesses du constructeur sur ce point…