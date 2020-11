Google Stadia : Pac-Man arrive, la démo Ubisoft fait son retour et Destiny 2 en cadeau

Des jeux offerts comme Destiny 2 ou Sniper Elite 4, le retour de la démo gratuite de Immortals Fenyx Rising, le prochain jeu d'Ubisoft, ou encore une nouvelle exclusivité sous les traits d'un battle royale pour Pac-Man : Google Stadia débute les festivités de son premier anniversaire.

La fête se prépare côté Google Stadia. A deux jours de boucler sa première année entre espoirs pour la suite et bilan mitigé, le service de cloud gaming distribue les premiers cadeaux à ses abonnés.

Des démos et des exclusivités à venir

La plateforme a donc annoncé ce mardi le retour de la démo jouable Immortals Fenyx Rising, le prochain jeu d’Ubisoft. Bon nombre de joueurs avaient pu la tester fin octobre lors de l’événement Good Stuff. Mais elle n’avait été rendu disponible pour les abonnés à Stadia Base ou Pro, et tous ceux qui disposaient d’une adresse Gmail, que durant une semaine. Cette fois-ci, les aventures de Fenyx en pleine mythologie grecque se prolongent jusqu’au 21 décembre, bien que le jeu sorte sur Stadia et les autres plateformes le 3 décembre.

Autre cadeau que vous soyez abonnés ou non à Stadia Pro, à compter du 19 novembre 19h, l’expérience principale de Destiny 2 sera jouable gratuitement par tous. A vous les quêtes coopératives, les modes compétitifs et autres missions de Gardiens à remplir dans l’univers futuriste du jeu de Bungie. Destiny 2 : The Collection fut l’un des premiers jeux offerts aux abonnés Stadia Pro avec les extensions du jeu (Forsaken et Shadowkeep). A compter du 19 novembre, si vous êtes abonnés Stadia Pro et que vous ne l’avez pas ajouté gratuitement à votre bibliothèque, il ne sera plus disponible. Une fois chargé, il reste accessible gratuitement tant que votre abonnement se poursuit.

Le battle royale Pac-Man en exclusivité

Après Super Bomberman R Online concocté par Konami, Stadia lance aussi un nouveau jeu exclusif ce mois-ci, conçue en partenariat avec BandaiNamco. Pac-Man Mega Tunnel Battle avait eu le droit également à sa démo gratuite, mais sur une seule partie du jeu. Il est désormais disponible dans son intégralité, avec son mode battle royale à 64 joueurs et autant de tableaux (Elimination), mais aussi un nouveau mode Défi. Dans celui-ci, Pac-Man customisé par vos soins doit réaliser trois défis lors d’une même partie (traverser 10 tableaux différents, manger 3 autres Pac-Man rivaux, cumuler 10 000 points, etc.).

Si vous êtes fan du plus rond et jaune des héros jeux vidéo, vous allez être enthousiasmés par cette nouvelle déclinaison. Nous avons testé et c’est extrêmement fun à jouer. Passer d’un tableau à un autre –ambiance classique ou Candy Crush, hiver ou désert–, pouvoir manger autant les fantômes que d’autres Pac-Man, choper des super-pouvoirs, pleins de petites innovations qui donnent un coup de jeu à la franchise.

Drôle d’imaginer que personne n’ait pensé plutôt à faire un battle royale pour gober des billes à travers ces labyrinthes tellement cela paraît inné. Mais c’est aussi la force de la technologie Stadia de pouvoir proposer une expérience aussi fluide, quel que soit le support sur lequel vous jouez (sauf contrôles tactiles dans ce cas). En tout cas, vous allez souvent pester après avoir été éliminé, mais y retourner quand même, car le jeu s’avère assez addictif.

Les jeux de novembre offerts aux abonnés Stadia Pro

En début de mois, Google avait dévoilé une première liste des jeux offerts en novembre aux abonnés Stadia Pro :

Sniper Elite 4

Risk of Rain 2

The Gardens Between

Hello Neighbor: Hide & Seek

Republique

Sundered: Eldritch Edition

Dans Sniper Elite 4, vous incarnez un agent des Special Operation Executive et vous devez libérer l’Italie du jour fascisme en temps de guerre. Elle propose une fonctionnalité exclusive à Stadia, le support du HDR. Risk of Rain 2 est un multi jusqu’à 4 joueurs façon jeu de survie.

Si vous préférez les jeux de réflexion, The Gardens Between va vous faire résoudre des énigmes dans un univers étrange tandis que la magie noire est au rendez-vous de Sundered: Eldritch Edition. Suite de Hello Neighbor, Hello Neighbor: Hide & Seek est un jeu de cache-cache effrayant où il faudra être le plus furtif possible. Pour les amateurs d’infiltration, Republique va vous faire pirater des systèmes de sécurité pour éliminer un despote.

A noter qu’en attendant le lancement d’Ubisoft+ d’ici la fin d’année, l’éditeur français lance aussi Watch Dogs Legion ce mois-ci (vendu dans le store).