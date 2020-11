Nest Audio : les enceintes de Google pourront vous servir de home cinéma

Selon les informations du Wall Street Journal, Google travaille sur une compatibilité entre le Chromecast et ses Nest Audio, de sorte à transformer les enceintes en home cinéma.

Les enceintes Nest Audio de Google ont l’avantage d’être compatibles Wi-Fi et gérées depuis l’application Home de Google. Les Chromecast et téléviseurs Android TV ont le même avantage. Et pourtant, jusqu’à présent, il était impossible de faire communiquer les deux types d’appareils entre eux autrement que pour lancer une série depuis l’enceinte sur son téléviseur.

Néanmoins, cela devrait changer prochainement comme l’a appris le Wall Street Journal. Ce jeudi, le quotidien économique a en effet publié un comparatif entre le HomePod mini d’Apple, l’Amazon Echo et le Google Nest Audio. Au cours du comparatif, la journaliste a glissé une petite phrase qui pourrait changer la vie aux possesseurs de Nest Audio et de Chromecast. Alors qu’elle saluait la compatibilité entre le Fire TV et l’Amazon Echo pour que l’enceinte serve de home cinéma — une fonction également présente sur le HomePod mini avec Apple TV –, elle a précisé que Google travaillait sur une solution de ce type : « Un porte-parole de Google a indiqué que l’entreprise travaillait sur une intégration entre Nest Audio et Chromecast ».

Une compatibilité qui pourrait être étendue au-delà du Nest Audio

Pour l’heure, ce sont néanmoins les seules informations à se mettre sous la dent et on ignore encore dans quelle mesure cette compatibilité sera assurée. Si l’utilisation du Chromecast comme source vidéo et du Nest Audio comme source audio semble en bonne voie, on ignore encore quels seront les autres appareils compatibles.

On peut ainsi imaginer que la compatibilité soit étendue aux téléviseurs sous Android TV — puisqu’ils embarquent nativement la fonction Chromecast — ainsi qu’aux enceintes Google Home, Google Home Max ou Google Home Mini. On ignore si ce sera également le cas des anciennes clés Chromecast Audio ou des enceintes compatibles Google Cast Audio.