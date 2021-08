Google Home vous permet de simplifier votre quotidien et d’éviter les oublis et autres tracas liés aux courses. Nous allons vous expliquer ici comment créer et surtout gérer votre liste de courses.

Vous venez de finir de dernier pot de chocolat ? Comme souvent, vous vous dites « Je dois penser à en acheter lors de mes prochaines courses ». Résultat, vous vous rendez compte en déposant vos sacs dans votre cuisine que vous avez oublié de l’acheter. Grâce à Google Home, cela ne vous arrivera plus. Nous vous expliquons ici comment faire pour gérer et accéder à sa liste de courses Google Home.

Comment gérer et accéder sa liste de courses sur Google Home ?

Avant d’aller consulter sa liste de courses, il faut d’abord la remplir. Pour cela rien de plus simple, quand vous souhaitez ajouter un produit, il suffit de dire « Ok Google, ajoute du chocolat à ma liste de courses ». Si vous souhaitez demander d’ajouter du chocolat et de la glace, c’est tout à fait possible, mais attention il faut bien prononcer le ET. Toutefois, les deux produits seront considérés comme un seul produit et correspondent alors à une seule ligne dans votre liste de courses.

Il est possible de créer plusieurs listes de courses.

Lancez l’app Google Home .

. Appuyez sur l’icône Paramètres et tout en bas de la liste sélectionnez Notes et listes.

Appuyez alors sur Listes de courses .

. Cliquez sur l’ icône en haut à gauche pour obtenir les paramètres des listes de courses .

en haut à gauche pour obtenir les . Cliquez sur Créer une liste que nous appelons ici Anniversaire.

Voilà, une seconde liste existe, mais sachez que dès que vous demandez à Google d’ajouter un produit à la Liste de courses. Ce dernier va directement dans la Liste Principale, nommée habituellement Ma liste et qu’il n’est pas possible de transférer des éléments d’une liste à l’autre. Mais alors quel intérêt nous demanderez-vous ? Si vous préparez justement un anniversaire ou préparez les courses avant de partir en camping, cela évite de se mélanger. Vous pouvez faire de cette seconde liste votre liste principale en suivant la procédure suivante.

Lancez l’app Google Home.

Appuyez sur l’icône Paramètres et tout en bas de la liste sélectionnez Notes et listes .

et tout en bas de la liste sélectionnez . Appuyez alors sur Listes de courses .

. Cliquez sur les trois points à la verticale face à la seconde liste et choisissez Définir comme liste principale.

Vous pouvez alors la remplir à votre guise, mais n’oubliez pas de refaire de Ma liste votre liste de courses principale après cela.

Comment gérer au quotidien cette liste de courses ?

Vous voici dans votre supermarché, marché, traiteur préféré. Prenez votre smartphone en main.

Lancez l’app Google Home.

Appuyez sur l’icône Paramètres et tout en bas de la liste sélectionnez Notes et listes .

et tout en bas de la liste sélectionnez . Appuyez alors sur Listes de courses.

S’affiche alors votre Liste principale

Une fois que vous avez acheté un produit, vous pouvez l’effacer de la liste en balayant la ligne correspondante de la droite vers la gauche.

Vous souhaitez garder un produit dans votre liste, car il est récurent dans vos achats hebdomadaires par exemple, il faut le « cocher » en balayant la ligne correspondante de la gauche vers la droite.

Il passe dans la section Cochés

Il suffit de cliquer sur le bouton + à droite d’un produit coché, pour qu’il revienne dans votre liste principale.

Vous savez maintenant comment remplir et exploiter votre liste de courses Google Home. L’américain pourrait sûrement améliorer et simplifier les choses pour un usage plus fluide.