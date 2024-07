Avec ce View, HMD s’attaquerait aux smartphones de milieu de gamme

HMD préparerait un smartphone milieu de gamme qui se nommerait View. Un appareil aux premières caractéristiques équilibrées.

Un nouveau smartphone HMD a été repéré en ligne : le HMD View. @smashx_60 en a publié les spécifications ainsi que des photos.

On a affaire à un modèle plutôt positionné sur le milieu de gamme. Alors que HMD se renouvelait il y a quelques mois avec des Pulse aux caractéristiques modestes, le View semble mettre la barre plus haut. Exit la dalle LCD et bienvenue à l’Oled a priori, en Full HD+.

À l’arrière, on trouverait un module photo rectangulaire associant un capteur principal de 50 mégapixels à un second encore inconnu. Habituellement, sur des produits qui débutent le milieu de gamme on a soit un ultra grand-angle, soit un capteur de profondeur.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2024 ?

Les images montrent le HMD View avec un design assez sobre et un dos complètement plat. Il y présente des coins arrondis avec le bouton d’alimentation et les touches de volume sur le côté droit. Ce bouton d’alimentation semble également servir de capteur d’empreintes digitales.

Un Snapdragon 695 déguisé

À l’intérieur, HMD ferait le même choix que Motorola sur son G85, embarquant un Snapdragon 6s Gen 3, fraîchement sorti. Il n’est cependant pas nouveau. Qualcomm a avoué qu’il s’agissait d’une version améliorée du Snapdragon 695 5G sorti en 2021. Celui-ci anime encore le tout récent Nord CE 4 Lite 5G de Oneplus, mais commence à accuser son âge.

Sur le HMD View, le 6s Gen 3 s’accompagnerait de 8 Go de mémoire vive. Une batterie de 4700 mAh viendrait compléter sa configuration.

Enfin, ce smartphone serait disponible en trois finitions : Meteor Black, Ice et Velvet. Avec lui, la marque finlandaise viendrait taquiner des Motorola G85 5G ou Nord CE 4 Lite 5G. Mais on pense surtout ici au CMF Phone 1 dont la fiche technique semble pouvoir terrasser toute concurrence sur le segment disputé des 200-300 euros.