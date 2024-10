Le prochain smartphone de HMD sera « Sage », voici un aperçu de ses spécifications

Le fabricant finlandais s’apprête à lancer un nouvel mobile de milieu de gamme. L’occasion pour nous de découvrir des fuites sur ses caractéristiques techniques et son design, dont la devise semble être « modestie ».

La HMD Sage s’inspirera du design des derniers Nokia Lumia // Source : @smashx_60 sur Twitter

HMD n’est pas le concepteur de smartphones le plus populaire au monde, mais il a la particularité d’être basé en Europe : une rareté en 2024. De plus, la société détentrice de la licence d’exploitation de la marque Nokia s’efforce de concevoir des produits moins nocifs pour l’environnement que la concurrence (du moins, sur le papier). Autant de bonnes raisons de s’intéresser de plus près à son actualité et à ses projets futurs.

C’est sur X que @smashx_60, un utilisateur ayant déjà divulgué plusieurs informations fiables sur HMD, dévoile le prochain smartphone de la marque, au nom de code « Sage ». Et sage, il le sera, puisqu’il serait orienté vers le milieu de gamme avec son processeur Unisoc T760 5G, déjà présent dans le HMD Crest Max, un produit destiné au marché indien, mais aussi dans le Moto G35 de Motorola.

Parmi les autres caractéristiques de l’appareil, on retrouverait un écran OLED FHD+ de 6,55 pouces cadencé à 90 Hz, des capteurs photo avant et arrière de 50 mégapixels, et un port USB-C 2.0 capable de supporter une charge de 33 W. Une prise jack, un indice de protection IP52 et un lecteur NFC viennent compléter cette fiche technique encore incomplète. On ne connaît pas encore la résolution de la seconde caméra arrière, ni la quantité de RAM du smartphone, ni même la capacité de sa batterie.

"SAGE"

– 6.55" OLED FHD+, 90Hz

– 50MP / 50MP

– Unisoc T760 5G

– 33W fast charging, USB-C 2.0

– PC Frame, Matte back, Glass front

– IP52, 3.5mm. jack, NFC, etc. https://t.co/hvG9O6NL4g — HMD_MEME'S (@smashx_60) October 26, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Un appareil modeste, mais pas totalement dénué d’intérêt ?

Côté design, HMD ne semble pas vouloir surprendre nos rétines. Toujours d’après la même source, le Sage s’inspirerait du Skyline, lui-même tiré des feux Nokia Lumia. De quoi reprendre encore une fois l’héritage de la marque finlandaise, vouée à disparaître à nouveau. Selon l’image partagée par @smashx_60, le smartphone sera disponible en trois coloris au moins : vert, bleu et rouge. De plus, sa coque sera en polycarbonate, avec une finition mate à l’arrière.

HMD prévoit donc un appareil très modeste, pour un prix qui devrait l’être tout autant. Il devrait toutefois se distinguer par sa réparabilité, un aspect que l’entreprise n’a cessé de mettre en avant ces dernières années. Au final, c’est cela qui devrait retenir l’attention, plus que ses performances et ses fonctionnalités.

Reste à voir ce qu’il en sera vraiment, quand HMD le dévoilera officiellement.