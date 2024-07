« Au service de l’humain », ce nouveau smartphone européen mise sur trois axes pour être dans l’air du temps : detox, design, réparabilité

Le fabricant HMD dévoile un nouveau smartphone inspiré de la gamme Lumia de Nokia. Le smartphone mise une fois de plus sur la réparabilité, mais aussi une aide à la déconnexion.

Le voici, le smartphone européen qui reprend le design des fameux Nokia Lumia. Le constructeur européen HMD dévoile aujourd’hui son HMD Skyline, un nouveau smartphone qui veut se placer « au service de l’humain ».

Les bonnes idées

Face à tous les smartphones qui sortent et qui se ressemblent, le HMD Skyline se distingue par trois points vraiment différenciants. Tout d’abord, son design hérité de la gamme Lumia avec des arêtes tout en rondeur et une couleur rose qui sort des classiques.

Au-delà de son esthétique, le smartphone mise sur sa réparabilité d’une simplicité jugée extrême : « il suffit de tourner une vis pour ouvrir le couvercle arrière à l’aide d’un tournevis et d’un médiator ». Toute la conception du smartphone a été pensée pour faciliter les opérations de réparation à réaliser soi-même. Par exemple, l’écran peut se déloger très facilement en suivant quelques étapes : retirer le capot et quelques vis à l’arrière du produit. Pour autant, le smartphone garde une certification IP54 permettant de le protéger un minimum contre l’eau et la poussière.

Le fabricant continue son partenariat avec le spécialiste iFixit pour commercialiser des kits de réparation faciles à l’emploi. Par exemple, un kit complet pour changer l’écran sera facturé 99,95 euros. HMD propose aussi des kits pour changer le châssis, le port de recharge ou encore la batterie du téléphone pour des prix situés entre 20 et 35 euros.

Il y a enfin le mode Detox, une mise à jour logicielle annoncée pour le mois d’août qui devrait permettre aux utilisateurs de plus facilement se déconnecter des réseaux sociaux de plus en plus toxiques. Là encore, un changement qui semble opportun pour un smartphone en 2024, et qui permet de démarquer intelligemment HMD des autres constructeurs.

Les caractéristiques

Pour le reste, le HMD Skyline reste un smartphone milieu de gamme plutôt classique :

écran pOled 6,55 pouces 2400 x 1080 pixels à 144 Hz

puce Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

8 à 12 Go de RAM

128 à 256 Go de stockage

Appareil photo : 108 mégapixels grand-angle 50 mégapixels téléobjectif 13 mégapixels ultra grand-angle

batterie 4600 mAh

Charge filaire 33W, charge sans-fil Qi2 15W

lecteur d’empreintes

USB-C

Wi-Fi 6e

Bluetooth 5.2

Android 14 avec 2 mises à jour majeur

Le smartphone HMD Skyline est disponible dès maintenant à partir de 499 euros. À ce prix, il va devoir rivaliser avec le Samsung Galaxy A55 ou le Google Pixel 7 notamment.