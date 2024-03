Honda veut révolutionner la sécurité des scooters et motos avec cet airbag très spécial

Honda a déposé des brevets montrant un nouveau système d'airbag particulièrement performant pour les pilotes de deux-roues.

La sécurité est l’un des enjeux majeurs sur le marché automobile comme celui du deux-roues. Et d’autant plus sur ce dernier puisque les risques encourus par leurs pilotes sont bien plus importants lors d’un accident. D’ailleurs, chez un constructeur comme Honda qui produit des autos comme des motos et des scooters, il n’y a pas de distinction entre les deux, puisque le but est de faire en sorte qu’il n’y ait plus aucun mort dans ou sur un véhicule de la marque d’ici 2050. Un cap fixé en 2021 et qui passe notamment par le développement de nouvelles technologies.

C’est en tout cas ce que nous prouve le dépôt de brevet récent relayé par nos confrères de Cycle World qui nous montre les avancées du constructeur japonais en matière de sécurité embarquée en deux-roues motorisés. Notamment avec un tout nouvel airbag qui pourrait révolutionner le milieu !

Un airbag qui enveloppe le pilote

En réalité, Honda propose déjà sur un de ses modèles un airbag. Et depuis un certain temps. C’est en 2007 en effet que la très imposante Gold Wing a été proposée avec un coussin gonflable pour protéger le pilote en cas d’accident. Mais s’il ressemble dans son fonctionnement à celui qui pourrait se déployer depuis le volant dans une voiture, il nécessite d’avoir une imposante moto. Le nouveau brevet que l’on découvre lui s’adapte beaucoup à la fois aux besoins réels d’un conducteur de deux-roues et pourrait se retrouver sur bien d’autres modèles plus généralistes que la grosse Gold Wing.

Comme on peut le voir sur les brevets, le coussin de cet airbag est un peu particulier dans sa forme car le but est de venir entourer le motard lors de son déploiement. Pour cela il adopte une forme en W : les deux « branches » sur le côté servent à venir se déployer comme des bras autour du pilote, tandis que la partie centrale se déploie sur la poitrine.

Autre particularité de cet airbag en développement chez Honda, c’est que positionné dans une trappe sur la partie basse du réservoir, juste devant le pilote de la moto, il est censé pouvoir se détacher de la moto. Et donc rester autour du motard si celui-ci venait à tomber de la moto. Un défi par rapport aux airbags voiture qui restent accrochés. Et un effet qui se rapproche donc des airbags qui se portent comme des vêtements (gilet ou veste).

Honda accélère sur l’électrique

Malheureusement, si les dessins de brevets permettent de bien comprendre la technologie qui nous attend, aucune information ne les accompagne concernant le futur déploiement de cette technologie sur les futurs modèles, et notamment électriques, proposés par Honda.

Pour rappel, si Honda commercialise déjà sur notre marché le scooter électrique EM1 e:, le constructeur devrait passer la seconde sur le marché du zéro émission. Ce sont en effet pas moins de 30 véhicules électriques à deux roues qui devraient à terme voir le jour. Même si les choses vont se faire progressivement et que dans un premiers temps, 10 modèles verront le jour dans les deux années à venir, en 2024 et 2025.