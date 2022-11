Honor dévoile de nouveaux écouteurs à réduction de bruit, à moins de 60 euros

Honor a dévoilé, en Chine, ses nouveaux Earbuds 3i, des écouteurs sans fil à réduction de bruit proposés à l'équivalent de 54 euros HT.

En début d’année, Honor lançait ses derniers écouteurs haut de gamme, les Honor Earbuds 3 Pro. Pour la première fois, le constructeur chinois, désormais émancipé de Huawei, proposait alors des écouteurs sans fil premium, avec réduction de bruit active, double transducteur et un prix de 199 euros.

Ce mercredi, Honor a finalement présenté une paire d’écouteurs plus abordables, davantage dans la tradition du constructeur, ses nouveaux Earbuds 3i — à ne pas confondre avec les Huawei FreeBuds 3i, lancés en 2020 et identiques aux Honor Magic Earbuds. Dévoilés pour l’heure uniquement en Chine, les nouveaux écouteurs true wireless accompagnent le lancement du Honor Magic Vs, le nouveau smartphone pliant de la marque.

Dans le détail, ces nouveaux écouteurs reprennent un format semblable à celui des Honor Earbuds 3 Pro avec un format à tige et des embouts intra-auriculaires en silicone. Les écouteurs en eux-mêmes pèsent par ailleurs 5,5 grammes et le boîtier, de forme ovoïde, mesure 46 x 64,3 x 23,2 mm. Les écouteurs sont par ailleurs dotés de surfaces tactiles pour contrôler la musique et de capteurs de port pour mettre automatiquement la musique en pause lorsqu’ils sont retirés.

Une autonomie de plus de 7 heures avec réduction de bruit

Pour le son, les Earbuds 3i profitent de transducteurs de 10 mm de diamètre. La connexion Bluetooth 5.2 ne permet cependant que le support des codecs audio Bluetooth les plus classiques, à savoir le SBC et le AAC. Cependant, ils profitent d’une fonction de réduction de bruit active annoncée par Honor comme pouvant supprimer jusqu’à 32 dB.

Concernant l’autonomie, comptez sur une batterie de 55 mAh dans les écouteurs en eux-mêmes et de 410 mAh pour le boîtier. De quoi proposer une autonomie allant jusqu’à 7,5 heures en activant la réduction de bruit sur les écouteurs seuls, et jusqu’à 24 heures avec le boîtier de charge.

Pour l’heure, les Honor Earbuds 3i n’ont été annoncés qu’en Chine, au prix de 399 yuans, soit 54 euros HT. Interrogé, Honor France nous a indiqué qu’aucune commercialisation n’était pour l’heure prévue pour le marché français.

